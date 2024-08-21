Омская область окажется в эпицентре мощнейшего в России грозового циклона

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Published Сегодня, 06:51
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Для жителей Омской области ближайшая неделя станет дождливой. Погода испортится уже к вечеру четверга, 22 августа. А пик непогоды синоптики прогнозируют в пятницу, 23 августа.
По данным сервиса Ventusky, весь регион окажется в центре мощнейшего в России грозового фронта. Сильные дожди будут лить весь день. К субботе осадки станут не такими обильными, но будут сохраняться на территории Омской области. По предварительному прогнозу, дожди отступят только к сентябрю.
Температура в последней декаде августа тоже будет разной. На ближайших выходных — 24 и 25 августа обещают похолодание до +14… +17 градусов. А вот на следующей рабочей неделе в регион вернется тепло. К последним числам месяца воздух постепенно прогреется до +28 градусов. Через Омскую область пройдет антициклон с Урала. Однако уже 1 сентября он резко изменит направление — в этот день температура в нашем регионе упадет до +14 градусов.
Судя по предварительному прогнозу на начало сентября, в Омской области в этом году может не быть бабьего лета.