Омская область окажется в эпицентре мощнейшего в России грозового циклона

Температура в последней декаде августа тоже будет разной. На ближайших выходных — 24 и 25 августа обещают похолодание до +14… +17 градусов. А вот на следующей рабочей неделе в регион вернется тепло. К последним числам месяца воздух постепенно прогреется до +28 градусов. Через Омскую область пройдет антициклон с Урала. Однако уже 1 сентября он резко изменит направление — в этот день температура в нашем регионе упадет до +14 градусов.