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Published Сегодня, 06:11

Modified Сегодня, 06:14

Updated Сегодня, 06:14

Из-за перекрытой дороги в центре Омска образовался транспортный коллапс

Омичи встали в большую пробку на Иртышской набережной из-за перекрытой дороги

21 августа 2024, 06:11
Фото: 1MI

Из-за перекрытой дороги в центре Омска образовался транспортный коллапс

Транспортный коллапс образовался из-за недоступной для проезда улицы Циолковской. Объясняем, что произошло.

С вечера вторника, 20 августа, в Омске перекрыли улицу Циолковского. Из-за этого водители встали в пробки и во дворах, и возле Ленинградского моста со стороны Иртышской набережной. В соцсетях омичи задаются вопросом «почему без каких-либо предупреждений перекрыли улицу в центре города», ведь по итогу образовался транспортный коллапс.

Фото: Телеграм-канал "Омский форум"

В региональной Госавтоинспекции Городу55 сообщили, что с утра на место выехали специалисты, чтобы разобраться в ситуации.

«Вчера вечером сотрудники ГИБДД увидели, что перекрыта проезжая часть, с утра разбирались по этому вопросу. Нам уточнили, что водоканал проводит аварийные работы, где-то прорвало. Планируют до завтра все закончить», — рассказали нам в ведомстве.

Также корреспондент Города55 запросил комментарий в омской мэрии. В администрации ответили, что вся информация уточняется.

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#Ольга Скворцова#Омск
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