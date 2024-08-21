Омичи встали в большую пробку на Иртышской набережной из-за перекрытой дороги

Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
Modified Сегодня, 06:14
Updated Сегодня, 06:14
С вечера вторника, 20 августа, в Омске перекрыли улицу Циолковского. Из-за этого водители встали в пробки и во дворах, и возле Ленинградского моста со стороны Иртышской набережной. В соцсетях омичи задаются вопросом «почему без каких-либо предупреждений перекрыли улицу в центре города», ведь по итогу образовался транспортный коллапс.
В региональной Госавтоинспекции Городу55 сообщили, что с утра на место выехали специалисты, чтобы разобраться в ситуации.
«Вчера вечером сотрудники ГИБДД увидели, что перекрыта проезжая часть, с утра разбирались по этому вопросу. Нам уточнили, что водоканал проводит аварийные работы, где-то прорвало. Планируют до завтра все закончить», — рассказали нам в ведомстве.
Также корреспондент Города55 запросил комментарий в омской мэрии. В администрации ответили, что вся информация уточняется.