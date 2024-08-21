Омичи встали в большую пробку на Иртышской набережной из-за перекрытой дороги

С вечера вторника, 20 августа, в Омске перекрыли улицу Циолковского. Из-за этого водители встали в пробки и во дворах, и возле Ленинградского моста со стороны Иртышской набережной. В соцсетях омичи задаются вопросом «почему без каких-либо предупреждений перекрыли улицу в центре города», ведь по итогу образовался транспортный коллапс.