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Posted Сегодня, 04:49

Published Сегодня, 04:49

Modified Сегодня, 05:09

Updated Сегодня, 05:09

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Никого не спрашивал. Омич обустроил себе личную парковку, вызвав гнев у соседей

21 августа 2024, 04:49
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омич вопреки соседям обустроил возле дома личную парковку

Одна из соседок пожаловалась на него в суд, однако мужчина не обратил внимания на решение правоохранительных органов. Тогда ему пригрозили запретом выезда за границу, что моментально оказало необходимый эффект.

Как рассказали в пресс-службе судебных приставов, омичка, проживающая по улице 50 лет ВЛКСМ, обратилась в суд с жалобой на своего соседа. Мужчина решил приватизировать себе парковку, не спрашивая мнения других собственников. Как выяснилось, его протокол собрания, на основании которого он установил парковочные места, признан недействительным и его подписало менее 50% собственников. Также не было проведено очное собрание с жильцов, где все могли бы поучаствовать в обсуждениях и вместе принять решение.

В суде внимательно изучили требования омички, пошли ей навстречу и обязали демонтировать незаконные места. Исполнительный лист вручили ответчику. Но сосед никак не отреагировал на предупреждения.

В результате приставы приняли меры: ограничили выезд должника за границу и наложили штраф. Поняв, что избежать исполнения решения не получится, мужчина начал демонтаж и оплатил штраф в 5000 рублей.

Ранее Город55 писал о том, что на нескольких центральных улицах города запретили парковку.

В Омске запретят парковаться на центральных улицах: список мест
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#Кристина Антоносян#Общество#Омск#Суд#Парковка#Новости
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