Никого не спрашивал. Омич обустроил себе личную парковку, вызвав гнев у соседей

Posted Сегодня, 04:49
Published Сегодня, 04:49
Modified Сегодня, 05:09
Updated Сегодня, 05:09
Как рассказали в пресс-службе судебных приставов, омичка, проживающая по улице 50 лет ВЛКСМ, обратилась в суд с жалобой на своего соседа. Мужчина решил приватизировать себе парковку, не спрашивая мнения других собственников. Как выяснилось, его протокол собрания, на основании которого он установил парковочные места, признан недействительным и его подписало менее 50% собственников. Также не было проведено очное собрание с жильцов, где все могли бы поучаствовать в обсуждениях и вместе принять решение.
В суде внимательно изучили требования омички, пошли ей навстречу и обязали демонтировать незаконные места. Исполнительный лист вручили ответчику. Но сосед никак не отреагировал на предупреждения.
В результате приставы приняли меры: ограничили выезд должника за границу и наложили штраф. Поняв, что избежать исполнения решения не получится, мужчина начал демонтаж и оплатил штраф в 5000 рублей.
Ранее Город55 писал о том, что на нескольких центральных улицах города запретили парковку.