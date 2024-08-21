Никого не спрашивал. Омич обустроил себе личную парковку, вызвав гнев у соседей

Как рассказали в пресс-службе судебных приставов, омичка, проживающая по улице 50 лет ВЛКСМ, обратилась в суд с жалобой на своего соседа. Мужчина решил приватизировать себе парковку, не спрашивая мнения других собственников. Как выяснилось, его протокол собрания, на основании которого он установил парковочные места, признан недействительным и его подписало менее 50% собственников. Также не было проведено очное собрание с жильцов, где все могли бы поучаствовать в обсуждениях и вместе принять решение.