Проигрывают «соседям». Омские преподаватели получают самые низкие зарплаты

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
По информации экспертов Hh.ru, омские учителя и педагоги получают наименее конкурентные зарплаты в Сибирском федеральном округе.
В этом году потребность в педагогах в Омской области возросла на 8% по сравнению с прошлым годом, но это значительно ниже среднего по России, где рост составил 19%. Активность соискателей в сфере образования также увеличилась на 6%.
Сравнивая зарплаты в Сибирском федеральном округе, лидером стала Новосибирская область, где средняя зарплата педагогов составляет 41 тысяч рублей. На втором месте Кемеровская область с 40 тысяч рублей, а Красноярский край и Иркутская область предлагают по 39,6 тысяч рублей. В то же время, в Алтайском крае зарплата составляет 30,3 тысяч рублей, а в Омской области — всего 30 тысяч рублей.
Ранее Город55 писал о том, что Омская область крайне нуждается в педагогах. Из-за острой нехватки специалистов в регионе даже расформировывают классы средней школы.