Проигрывают «соседям». Омские преподаватели получают самые низкие зарплаты

Сравнивая зарплаты в Сибирском федеральном округе, лидером стала Новосибирская область, где средняя зарплата педагогов составляет 41 тысяч рублей. На втором месте Кемеровская область с 40 тысяч рублей, а Красноярский край и Иркутская область предлагают по 39,6 тысяч рублей. В то же время, в Алтайском крае зарплата составляет 30,3 тысяч рублей, а в Омской области — всего 30 тысяч рублей.