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Posted Сегодня, 06:14

Published Сегодня, 06:14

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Updated Сегодня, 06:29

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Проигрывают «соседям». Омские преподаватели получают самые низкие зарплаты

21 августа 2024, 06:14
Фото: 1MI
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Омские педагоги получают самые низкие зарплаты в Сибири

При этом в регионе очень не хватает специалистов в этой сфере. Более высокие зарплаты у преподавателей в Новосибирске, Кемерове и Красноярске.

По информации экспертов Hh.ru, омские учителя и педагоги получают наименее конкурентные зарплаты в Сибирском федеральном округе.

В этом году потребность в педагогах в Омской области возросла на 8% по сравнению с прошлым годом, но это значительно ниже среднего по России, где рост составил 19%. Активность соискателей в сфере образования также увеличилась на 6%.

Фото: Сайт Hh.ru

Сравнивая зарплаты в Сибирском федеральном округе, лидером стала Новосибирская область, где средняя зарплата педагогов составляет 41 тысяч рублей. На втором месте Кемеровская область с 40 тысяч рублей, а Красноярский край и Иркутская область предлагают по 39,6 тысяч рублей. В то же время, в Алтайском крае зарплата составляет 30,3 тысяч рублей, а в Омской области — всего 30 тысяч рублей.

Ранее Город55 писал о том, что Омская область крайне нуждается в педагогах. Из-за острой нехватки специалистов в регионе даже расформировывают классы средней школы.

По миллиону каждому. В Омскую область из других регионов приедут 12 новых педагогов
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#Кристина Антоносян#Общество#Образование#Омск#Омская область#Зарплата#Новости#Школы#Педагоги#Земский учитель
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