Многолетний ритуал Мазараки в старинном дворце на морском побережье

Но почти никто не говорит о самом Михаиле Мазараки, чьи инициалы, согласно легенде, указаны на флюгере. Во время туристических экскурсий рассказывают, что дом появляется в нескольких сценах советской киноленты «Приключения Буратино», снятой на улицах Ялты. Туристы часто обращают внимание на арочный проем в подпорной стене, гадая, для чего он предназначался. Это могла быть татарская печь, в которой готовили еду, или дверь для доступа к водопроводным трубам. А может быть, проем был своеобразным ритуалом Мазараки и выполнял функцию потайного входа для особенных гостей, желавших остаться инкогнито?