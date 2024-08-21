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Многолетний ритуал Мазараки в старинном дворце на морском побережье

Многолетний ритуал Мазараки в старинном дворце на морском побережье

21 августа 2024, 14:40
Фото: 1MI
На одной из центральных ялтинских улочек, близ канатной дороги, по адресу Войкова, 16, есть похожий на крепость старинный дом. Гиды называют его «замком гречанки» или «дачей купца Михаила Мазараки».

Но почти никто не говорит о самом Михаиле Мазараки, чьи инициалы, согласно легенде, указаны на флюгере. Во время туристических экскурсий рассказывают, что дом появляется в нескольких сценах советской киноленты «Приключения Буратино», снятой на улицах Ялты. Туристы часто обращают внимание на арочный проем в подпорной стене, гадая, для чего он предназначался. Это могла быть татарская печь, в которой готовили еду, или дверь для доступа к водопроводным трубам. А может быть, проем был своеобразным ритуалом Мазараки и выполнял функцию потайного входа для особенных гостей, желавших остаться инкогнито?

Как правило, туристам рассказывают лишь малую толику интересной и непростой истории этого дворца, который хранит тайну ритуала Мазараки и на флюгере которого присутствуют инициалы «М.М.». Однако вопреки предположениям гидов, эти буквы подразумевают не Михаила, а Марию Мазараки.

Мария Максимовна Мазараки, рожденная в 1850 году в дворянской семье Максима Петровича Мазараки, стала женой своего дальнего родственника Петра Аркадьевича Мазараки, уроженца Роменского уезда Полтавской губернии, землями в котором владел и ее отец. У супругов родился сын Лев, а спустя два года — дочь Елена.

Непосредственных указаний на то, что Мария Максимовна и ее родственники были владельцами дома в Ялте, в документах не нашлось. Однако в журнале «Русская мысль» от 1904 года была обнаружена такая публикация: «Вечная память незабвенному писателю и великому психологу А. П. Чехову. От ялтинских почитателей Елены и Льва Мазараки». Поскольку сестра и брат Мазараки, чьими родителями были Мария Максимовна и Петр Аркадьевич, выразили столь глубокую скорбь в связи с кончиной Антона Павловича, скорее всего, они были знакомы с ним лично.

В конце XIX века Ялта являлась чрезвычайно популярным курортом, посещаемым многими знаменитостями. Некоторые проживали здесь круглогодично, как и Антон Павлович Чехов, дом которого был расположен немного дальше от побережья. Возможно, соседи наведывались друг другу в гости и брат с сестрой в компании Чехова коротали вечера в непринужденной дружеской обстановке. Вполне вероятно, что избранные гости знали и о секретном ритуале Мазараки.

Следует отметить, что Чехов, будучи человеком неравнодушным к образованию и воспитанию молодежи, являлся членом попечительского совета ялтинской гимназии. Лев Мазараки мог познакомиться с А. П. Чеховым и в 1930-х, когда Лев Петрович занимал должность директора севастопольской школы №15 — бывшего начального училища для мальчиков.

Так история дворца с ритуалом Мазараки немного проясняется. Скорее всего, дом, в стенах которого впоследствии возник ритуал Мазараки, был построен Петром Аркадьевичем Мазараки для своей жены Марии Максимовны. Кроме букв на флюгере, о прежних хозяевах дома-крепости напоминает изображенное на стене у входа во двор сияющее солнце — фамильный герб Мазараки.

В начале 1920-х годов старинный дом национализировали и разделили на коммунальные квартиры. Дом, который величественно возвышается над окружающей застройкой, остается многоквартирным и по сей день, сохраняя при этом неповторимую атмосферу и старинные воспоминания о ритуале Мазараки.

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