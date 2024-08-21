Многолетний ритуал Мазараки в старинном дворце на морском побережье

Posted Сегодня, 14:40
Published Сегодня, 14:40
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Но почти никто не говорит о самом Михаиле Мазараки, чьи инициалы, согласно легенде, указаны на флюгере. Во время туристических экскурсий рассказывают, что дом появляется в нескольких сценах советской киноленты «Приключения Буратино», снятой на улицах Ялты. Туристы часто обращают внимание на арочный проем в подпорной стене, гадая, для чего он предназначался. Это могла быть татарская печь, в которой готовили еду, или дверь для доступа к водопроводным трубам. А может быть, проем был своеобразным ритуалом Мазараки и выполнял функцию потайного входа для особенных гостей, желавших остаться инкогнито?
Как правило, туристам рассказывают лишь малую толику интересной и непростой истории этого дворца, который хранит тайну ритуала Мазараки и на флюгере которого присутствуют инициалы «М.М.». Однако вопреки предположениям гидов, эти буквы подразумевают не Михаила, а Марию Мазараки.
Мария Максимовна Мазараки, рожденная в 1850 году в дворянской семье Максима Петровича Мазараки, стала женой своего дальнего родственника Петра Аркадьевича Мазараки, уроженца Роменского уезда Полтавской губернии, землями в котором владел и ее отец. У супругов родился сын Лев, а спустя два года — дочь Елена.
Непосредственных указаний на то, что Мария Максимовна и ее родственники были владельцами дома в Ялте, в документах не нашлось. Однако в журнале «Русская мысль» от 1904 года была обнаружена такая публикация: «Вечная память незабвенному писателю и великому психологу А. П. Чехову. От ялтинских почитателей Елены и Льва Мазараки». Поскольку сестра и брат Мазараки, чьими родителями были Мария Максимовна и Петр Аркадьевич, выразили столь глубокую скорбь в связи с кончиной Антона Павловича, скорее всего, они были знакомы с ним лично.
В конце XIX века Ялта являлась чрезвычайно популярным курортом, посещаемым многими знаменитостями. Некоторые проживали здесь круглогодично, как и Антон Павлович Чехов, дом которого был расположен немного дальше от побережья. Возможно, соседи наведывались друг другу в гости и брат с сестрой в компании Чехова коротали вечера в непринужденной дружеской обстановке. Вполне вероятно, что избранные гости знали и о секретном ритуале Мазараки.
Следует отметить, что Чехов, будучи человеком неравнодушным к образованию и воспитанию молодежи, являлся членом попечительского совета ялтинской гимназии. Лев Мазараки мог познакомиться с А. П. Чеховым и в 1930-х, когда Лев Петрович занимал должность директора севастопольской школы №15 — бывшего начального училища для мальчиков.
Так история дворца с ритуалом Мазараки немного проясняется. Скорее всего, дом, в стенах которого впоследствии возник ритуал Мазараки, был построен Петром Аркадьевичем Мазараки для своей жены Марии Максимовны. Кроме букв на флюгере, о прежних хозяевах дома-крепости напоминает изображенное на стене у входа во двор сияющее солнце — фамильный герб Мазараки.
В начале 1920-х годов старинный дом национализировали и разделили на коммунальные квартиры. Дом, который величественно возвышается над окружающей застройкой, остается многоквартирным и по сей день, сохраняя при этом неповторимую атмосферу и старинные воспоминания о ритуале Мазараки.