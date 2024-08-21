Личный опыт. Как я вернула деньги за невозвратные билеты на самолет

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В начале августа у меня была запланирована поездка из Омска в Нижний Новгород с пересадкой в Москве. Невозвратные билеты в эконом-класс в обе стороны обошлись почти в 50 тысяч рублей — немалая сумма для путешествия на три дня. Но меньше чем за неделю до полета случилась неприятность: я отравилась, потеряла сознание, упала с высоты своего роста и разбила голову. Как итог — ушибленная рана головы, поездка на скорой в БСМП и три шва на лбу.
К счастью, обошлось без сотрясений и неврологических нарушений, но лететь с такой травмой головы врач запретил. Мне открыли больничный, и я ушла домой восстанавливаться на 10 дней.
Настал новый день, я почувствовала себя лучше и нашла силы разобраться в том, как вернуть деньги за невозвратные билеты. Ниже — подробнее о том, в каком порядке решается этот сложный вопрос.
Первое — нужно позвонить на «горячую линию» авиакомпании, услугами которой вы хотели воспользоваться. У разных авиакомпаний разные требования к возврату, а на сайте компаний эти требования не всегда отражены достаточно подробно. Я покупала билеты у «Аэрофлота».
На «горячей линии» мне сообщили, что есть несколько вариантов решения проблемы: аннулирование брони или перенос полета с доплатой 2800 за пассажира (не за один рейс, а за весь маршрут с одного человека) и доплатой разницы в стоимости билетов. Вариант переноса поездки мне не подходил, потому мне помогли аннулировать бронь. Важно сообщить авиакомпании о своих намерениях перед полетом (в моем случае — не позднее 40 минут до отправления первого рейса), иначе вернуть могут не всю сумму.
Оператор «горячей линии» также мне объяснил, что необходимость возврата нужно обосновать: после выхода из больничного нужно написать заявление на возврат средств за билеты, предоставив необходимые медицинские документы. Сделать это нужно непосредственно в офисе авиакомпании. Благо, у нас в городе он есть, пусть и в аэропорту. Дозвониться туда оказалось задачкой для продвинутых пользователей, и сделать это у меня не получилось. Я лишь хотела убедиться в правильности действий непосредственно у сотрудников офиса авиакомпаний в моем городе. Но, как выяснилось позже, всю нужную информацию мне уже сказали на «горячей линии».
Для оформления заявления на возврат денег за невозвратные билеты необходимо предоставить авиакомпании заверенный печатью лечащего врача, заведующего отделением или главного врача медицинский документ. Мне выдали такой после закрытия больничного: меня направили в кабинет медицинской экспертизы, где буквально за 10 минут для меня сделали соответствующую справку. Мне оставалось только проставить печати еще в двух кабинетах.
Полученный медицинский документ нужно привезти в офис авиакомпании — по электронной почте оформить возврат не получится. Вместе со справкой из поликлиники я написала заявление по образцу и тоже отдала в авиакомпанию.
Заявление рассматривается в течение 20 дней, и, вообще-то, в авиакомпании могут отказать в возврате, если причины окажутся недостаточно вескими. Срок возврата — год с момента покупки билетов, сообщили мне на «горячей линии». То есть в течение этого времени нужно подать заявление на возврат.
В офисе компании мне сказали, что ждать придется максимум 30 дней, чаще — до 10 дней с момента оформления возврата. Деньги вернутся на карту, с которой была оплачена покупка. Но все это — в случае одобрения.
Мне повезло (если можно назвать везением возврат денег из-за разбитой головы), и полную сумму мне вернули всего через пять дней после оформления возврата. Никаких уведомлений на почту или в личный кабинет «Аэрофлота» не приходило, деньги просто «упали» на карту, с которой я оплачивала поездку.
У пассажиров, которые покупали билеты в кассе аэропорта, тоже есть возможность вернуть деньги за невозвратные билеты. Для этого тоже нужно писать заявление и тоже предоставлять документы, на основании которых у пассажира не получилось воспользоваться услугами авиакомпании. Сроки рассмотрения заявления такие же, а деньги вернут сразу же, в кассе.
Помимо медицинских противопоказаний, как было в моем случае, есть еще несколько причин, по которым пассажирам могут вернуть деньги за невозвратные билеты. Эти причины почти у всех авиакомпаний одинаковые, но все же лучше уточнить информацию о них на «горячей линии».
Это может быть:
В трех последних случаях деньги вернут быстрее, чем из-за болезни или смерти близких. Для этого нужно прямо в аэропорту поставить на билете специальную отметку авиакомпании, которая подтверждает, что вы не смогли воспользоваться перелетом не по своей вине.
Если перед важным полетом вы почувствовали себя плохо, не нужно геройствовать и ехать в аэропорт. Во-первых, при респираторных заболеваниях вы можете заразить буквально всех пассажиров на борту — в самолете замкнутая система вентиляции, и микробы циркулируют в салоне вместе с воздухом. Лучше обезопасить себя и отложить поездку.
Во-вторых, перелет — это сильная нагрузка для организма, перепады давления и температуры, шум и вибрация, недостаток все того же свежего воздуха могут сильно усугубить ваше состояние.
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