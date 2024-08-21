Личный опыт. Как я вернула деньги за невозвратные билеты на самолет

Оператор «горячей линии» также мне объяснил, что необходимость возврата нужно обосновать: после выхода из больничного нужно написать заявление на возврат средств за билеты, предоставив необходимые медицинские документы. Сделать это нужно непосредственно в офисе авиакомпании. Благо, у нас в городе он есть, пусть и в аэропорту. Дозвониться туда оказалось задачкой для продвинутых пользователей, и сделать это у меня не получилось. Я лишь хотела убедиться в правильности действий непосредственно у сотрудников офиса авиакомпаний в моем городе. Но, как выяснилось позже, всю нужную информацию мне уже сказали на «горячей линии».