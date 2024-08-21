Кузбассовцам рассказали, как мошенники могут выманивать деньги у пенсионеров

Здесь, по мнению сотрудников Отделения СФР по Москве и Московской области, нужно помнить о важном. Работники фонда никогда не ходят по домам с какими-либо проверками или опросами, а если к вам пришли незнакомцы и представились работниками Социального фонда, то это точно мошенники.