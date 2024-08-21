Кузбассовцам рассказали, как мошенники могут выманивать деньги у пенсионеров

Posted Вчера, 17:22
Published Вчера, 17:22
Modified Сегодня, 15:24
Updated Сегодня, 15:24
Заместитель директора Филиала № 8 Отделения фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Москве и Московской области Евгений Сурский рассказал, как чаще всего обманывают мошенники, пишет sibdepo.ru.
Например, злоумышленники публикуют в интернете недостоверные сведения о проверках со стороны Социального фонда, налоговой инспекции и органов социальной защиты населения. Распространяют информацию о том, что работники обходят квартиры, чтобы проверить прописки и выявить тех, кто живет не в том месте, что указано в документах.
При этом говорят, что пенсионеру, живущему не по месту регистрации, урежут или снимут выплаты, а могут привлечь даже к уголовной ответственности. Навязывают пенсионерам услуги, за которые нужно заплатить: защита от мнимых проверок, варианты решения вопросов с официальными органами.
Также в последнее время Отделение СФР по Москве и Московской области зафиксировало новые мошеннические схемы через мессенджеры (Telegram, WhatsApp). Злоумышленники представляются сотрудниками регионального Отделения фонда, предлагают произвести перерасчет страхового стажа и, убедив предоставить свои персональные данные, просят назвать пришедший в смс код для получения доступа к порталу госуслуг либо к электронным сервисам банковских организаций.
Здесь, по мнению сотрудников Отделения СФР по Москве и Московской области, нужно помнить о важном. Работники фонда никогда не ходят по домам с какими-либо проверками или опросами, а если к вам пришли незнакомцы и представились работниками Социального фонда, то это точно мошенники.