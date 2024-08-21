gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Вчера, 15:19

Published Вчера, 15:19

Modified Сегодня, 15:21

Updated Сегодня, 15:21

Кузбасс оказался в лидерах по зарплате педагогов в Сибири

21 августа 2024, 15:19
Эксперты провели исследование, чтобы выяснить, в каких регионах СФО учителям и педагогам предлагают наиболее высокие зарплаты, сообщает пресс-служба рекрутинговой компании.

По данным исследований, Кемеровская область находится на втором месте в рейтинге с предлагаемыми учителям зарплатами в 40 тысяч рублей. Впереди лишь Новосибирск с зарплатой в 41 тысячу. На третьем месте расположились Красноярский край и Иркутская область (по 39,6 тысяч рублей).

В середине списка оказалась томская область с зарплатами в 35 тысяч. Меньше всего денег предлагают преподавателям в Алтайском крае и в Омской области (30,3 и 30 тысяч соответственно). Между тем, Кузбасс нуждается в учителях, считают эксперты, пишет sibdepo.ru.

«Так, в сфере науки и образования в Кемеровской области потребность в кадрах выросла в этом году на 15% (январь — июль 2024 к январю-июлю 2023), и это ниже среднероссийских значений (+19%)», — говорится в сообщении.

Подпишитесь
ТОП-100 богатых людей Омской области-2024
Сегодня, 06:00
Только рекомендация. В Омске еще не решили вопрос со стройкой школы на Крупской
Сегодня, 06:53
Вдвое дороже планируемого. Бывший омский роддом реконструируют в военный госпиталь
Сегодня, 04:57
Никакого ТЦ не будет. Омский парк 30-летия ВЛКСМ отстоял право на земельный участок
Сегодня, 08:47
Готовьтесь к шторму. На Омск надвигаются сильные ливни с грозой и ветрами
Сегодня, 10:28
Новый жилой комплекс. В Омске поддержали проект высоток на месте бывшей ТЭЦ-1
Сегодня, 02:30