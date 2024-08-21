Кузбасс оказался в лидерах по зарплате педагогов в Сибири

В середине списка оказалась томская область с зарплатами в 35 тысяч. Меньше всего денег предлагают преподавателям в Алтайском крае и в Омской области (30,3 и 30 тысяч соответственно). Между тем, Кузбасс нуждается в учителях, считают эксперты, пишет sibdepo.ru.