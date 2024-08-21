Кузбасс оказался в лидерах по зарплате педагогов в Сибири

Posted Вчера, 15:19
Published Вчера, 15:19
Modified Сегодня, 15:21
Updated Сегодня, 15:21
По данным исследований, Кемеровская область находится на втором месте в рейтинге с предлагаемыми учителям зарплатами в 40 тысяч рублей. Впереди лишь Новосибирск с зарплатой в 41 тысячу. На третьем месте расположились Красноярский край и Иркутская область (по 39,6 тысяч рублей).
В середине списка оказалась томская область с зарплатами в 35 тысяч. Меньше всего денег предлагают преподавателям в Алтайском крае и в Омской области (30,3 и 30 тысяч соответственно). Между тем, Кузбасс нуждается в учителях, считают эксперты, пишет sibdepo.ru.
«Так, в сфере науки и образования в Кемеровской области потребность в кадрах выросла в этом году на 15% (январь — июль 2024 к январю-июлю 2023), и это ниже среднероссийских значений (+19%)», — говорится в сообщении.