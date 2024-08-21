К консорциуму РЭО присоединился Камчатский государственный университет

Posted Сегодня, 14:45
Published Сегодня, 14:45
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Updated Сегодня, 14:47
Данный документ был подписан сторонами 21 августа в рамках форума «Экосистема. Заповедный край», который проходит сейчас на Камчатке. Университет стал уже 45-м членом консорциума, пишет 56orb.ru.
Денис Буцаев, гендиректор РЭО, отметил, что присоединение Камчатского государственного университета к консорциуму РЭО стало важным шагом для развития отрасли обращения с отходами в регионе. По его словам, вуз и оператор расширят своё сотрудничество и начнут подготовку квалифицированных кадров в области экономики замкнутого цикла и устойчивого развития.
Со стороны КамГУ меморандум подписала и. о. ректора Ольга Ребковец. По её словам, для университета важно стать частью консорциума, потому что он старается внести максимальный вклад в социально-экономическое развитие Камчатского края. На базе вуза проходят исследования, направленные на развитие экономики края и сохранение уникальной природы региона. Также в КамГУ готовятся квалифицированные кадры для экономики устойчивого развития. Она выразила уверенность, что участие в консорциуме поможет университету усилить работу в данном направлении.
Российский экологический оператор основал консорциум «Экономика замкнутого цикла» в 2021 году. В его состав приглашены представители промышленности, области обращения с отходами, а также науки и образования.