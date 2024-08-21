К консорциуму РЭО присоединился Камчатский государственный университет

Со стороны КамГУ меморандум подписала и. о. ректора Ольга Ребковец. По её словам, для университета важно стать частью консорциума, потому что он старается внести максимальный вклад в социально-экономическое развитие Камчатского края. На базе вуза проходят исследования, направленные на развитие экономики края и сохранение уникальной природы региона. Также в КамГУ готовятся квалифицированные кадры для экономики устойчивого развития. Она выразила уверенность, что участие в консорциуме поможет университету усилить работу в данном направлении.