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К консорциуму РЭО присоединился Камчатский государственный университет

К консорциуму РЭО присоединился Камчатский государственный университет

21 августа 2024, 14:45
Фото: reo.ru
Российский экологический оператор подписал с КамГУ им. Витуса Беринга соглашение о присоединении университета к консорциуму по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла.

Данный документ был подписан сторонами 21 августа в рамках форума «Экосистема. Заповедный край», который проходит сейчас на Камчатке. Университет стал уже 45-м членом консорциума, пишет 56orb.ru.

Денис Буцаев, гендиректор РЭО, отметил, что присоединение Камчатского государственного университета к консорциуму РЭО стало важным шагом для развития отрасли обращения с отходами в регионе. По его словам, вуз и оператор расширят своё сотрудничество и начнут подготовку квалифицированных кадров в области экономики замкнутого цикла и устойчивого развития.

Со стороны КамГУ меморандум подписала и. о. ректора Ольга Ребковец. По её словам, для университета важно стать частью консорциума, потому что он старается внести максимальный вклад в социально-экономическое развитие Камчатского края. На базе вуза проходят исследования, направленные на развитие экономики края и сохранение уникальной природы региона. Также в КамГУ готовятся квалифицированные кадры для экономики устойчивого развития. Она выразила уверенность, что участие в консорциуме поможет университету усилить работу в данном направлении.

Российский экологический оператор основал консорциум «Экономика замкнутого цикла» в 2021 году. В его состав приглашены представители промышленности, области обращения с отходами, а также науки и образования.

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