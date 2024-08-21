38 миллионов. В Омской области Окружную дорогу починят за месяц

Начальная стоимость контракта составила 38,2 млн рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 28 августа, а итоги будут подведены всего через два дня — 30 августа. Это значит, что уже осенью должны начаться активные действия по восстановлению дорожного покрытия.