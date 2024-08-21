38 миллионов. В Омской области Окружную дорогу починят за месяц

Posted Сегодня, 03:30
Published Сегодня, 03:30
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Updated Сегодня, 03:59
Омское «Управление дорожного хозяйства» объявило о новом аукционе на ремонт Окружной дороги. Этот участок, протянувшийся между Федоровкой и Александровкой, станет объектом ямочного ремонта, который затронет три района: Омский, Любинский и Марьяновский. Отметим, что речь идет о региональной магистрали.
Начальная стоимость контракта составила 38,2 млн рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 28 августа, а итоги будут подведены всего через два дня — 30 августа. Это значит, что уже осенью должны начаться активные действия по восстановлению дорожного покрытия.
Подрядчику, который выиграет аукцион, предстоит завершить работы до конца октября текущего года. Условия контракта позволяют привлечь субподрядчиков — представителей малого бизнеса и социально ориентированных некоммерческих организаций. Им предлагается до 25% от стоимости.
Ранее Город55 писал о планах министерства транспорта провести «ямочный ремонт» на дорогах у Старо-Северного и Старо-Восточного кладбищ, а также Северо-Восточного, Западного, Юго-Восточного, Ново-Южного и Ново-Кировского кладбищ. Все услуги по ремонту заказчик оценил в 1,7 млн рублей.
Также Город55 писал о дорогах регионального значения, которые планируется отремонтировать в 2024 году.