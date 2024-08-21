300 тысяч ущерба. Суд рассмотрит дело омича, «разводившего» продавцов детских товаров

Вот только сайт «доставки товаров» таковым не являлся, а был фишинговым ресурсом, кравшим данные пользователей-жертв: после регистрации у потерпевших списывались деньги с банковских карт. К сожалению, одной транзакцией все не ограничивалось: злоумышленник уверял потерпевших, что это ошибка и предлагал перейти уже по другой ссылке — тоже мошеннической. В среднем, такие «уловки» обходились жертвам от 2 до 49 тысяч рублей.