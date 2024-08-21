gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:37

Published Сегодня, 09:37

Modified Сегодня, 09:44

Updated Сегодня, 09:44

Иллюстрация

300 тысяч ущерба. Суд рассмотрит дело омича, «разводившего» продавцов детских товаров

21 августа 2024, 09:37
Фото: 1MI
Иллюстрация

Аферист из Омска предстанет перед судом из-за обмана интернет-продавцов

22-летнему жителю Ленинского округа грозит до 6 лет лишения свободы из-за кражи денег с чужих банковских карт: мужчина представлялся покупателем и предлагал воспользоваться подложным «сервисом доставки» — эту схему ему удалось «провернуть» 46 раз.

В пресс-центре УМВД по Омской области сообщили о завершении расследования уголовного дела, фигурантом которого стал «предприимчивый» молодой человек из Омска: мужчина подыскивал продавцов товаров для детей на сайтах объявлений, представлялся женщиной и активно промышлял кражей денег со счетов.

Как удалось установить следователям, действия молодого человека обернулись значительным ущербом: регистрация на фишинговом сайте стоила продавцам порядка 300 тысяч рублей, а в его уголовном деле насчитывается 46 эпизодов дистанционного мошенничества — в разных регионах России. Действовал мужчина всегда по одной и той же «схеме»: подыскивал продавцов на сайтах бесплатных объявлений (обычно — женщин), вступал в диалог под видом «покупательницы», но потом сообщал, что лично забрать товар не сможет — и предлагал воспользоваться «сервисом доставки».

Видеозапись с показаниями обвиняемого
Видео: Пресс-служба УМВД по Омской области

Вот только сайт «доставки товаров» таковым не являлся, а был фишинговым ресурсом, кравшим данные пользователей-жертв: после регистрации у потерпевших списывались деньги с банковских карт. К сожалению, одной транзакцией все не ограничивалось: злоумышленник уверял потерпевших, что это ошибка и предлагал перейти уже по другой ссылке — тоже мошеннической. В среднем, такие «уловки» обходились жертвам от 2 до 49 тысяч рублей.

Следствию удалось установить всех потерпевших и завершить расследование: обвинительное заключение и уголовное дело уже переданы для рассмотрения в суд. Согласно действующему законодательству, кража, совершенная с банковского счета, карается лишением свободы на срок до 6 лет.

Отдала все сбережения. Пожилая омичка перевела мошенникам полмиллиона рублей
Узнать подробнее
#Илья Скобин#Общество#Видео#Кража#Омск#Суд#Мошенничество#Банковские карты#Преступность#Уголовное дело#Новости#Фишинг
Подпишитесь
Из глубин. Природоохранный прокурор назвал еще одну причину затопления дач омичей
Сегодня, 08:57
В Омске главврач перинатального центра, которого увольняла Солдатова, ушел на пенсию
Сегодня, 05:33
Может затопить набережную. В Омске на неделю перекрыли улицу Циолковского
Сегодня, 09:09
Нападающий «Авангарда» Буше рассказал, как проходит восстановление после травмы
Сегодня, 05:30
Омская область окажется в эпицентре мощнейшего в России грозового циклона
Сегодня, 06:51
Снесли до фундамента. Долгострой на Левом берегу в Омске демонтировали
Сегодня, 02:53