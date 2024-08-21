300 тысяч ущерба. Суд рассмотрит дело омича, «разводившего» продавцов детских товаров

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
В пресс-центре УМВД по Омской области сообщили о завершении расследования уголовного дела, фигурантом которого стал «предприимчивый» молодой человек из Омска: мужчина подыскивал продавцов товаров для детей на сайтах объявлений, представлялся женщиной и активно промышлял кражей денег со счетов.
Как удалось установить следователям, действия молодого человека обернулись значительным ущербом: регистрация на фишинговом сайте стоила продавцам порядка 300 тысяч рублей, а в его уголовном деле насчитывается 46 эпизодов дистанционного мошенничества — в разных регионах России. Действовал мужчина всегда по одной и той же «схеме»: подыскивал продавцов на сайтах бесплатных объявлений (обычно — женщин), вступал в диалог под видом «покупательницы», но потом сообщал, что лично забрать товар не сможет — и предлагал воспользоваться «сервисом доставки».
Вот только сайт «доставки товаров» таковым не являлся, а был фишинговым ресурсом, кравшим данные пользователей-жертв: после регистрации у потерпевших списывались деньги с банковских карт. К сожалению, одной транзакцией все не ограничивалось: злоумышленник уверял потерпевших, что это ошибка и предлагал перейти уже по другой ссылке — тоже мошеннической. В среднем, такие «уловки» обходились жертвам от 2 до 49 тысяч рублей.
Следствию удалось установить всех потерпевших и завершить расследование: обвинительное заключение и уголовное дело уже переданы для рассмотрения в суд. Согласно действующему законодательству, кража, совершенная с банковского счета, карается лишением свободы на срок до 6 лет.