Задержался на шесть часов. Из-за течи топлива борт Сочи — Омск вернулся в аэропорт

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
Сегодня в Омский аэропорт с шестичасовой задержкой прибыл самолет «Уральских авиалинии», следовавший из Сочи. Вместо прилета в 3:30 часов по расписанию пассажиры добрались до точки назначения только 9:50.
Сейчас же стала известна причина произошедшего. Уже после вылета из Сочи, как сообщил телеграм-канал «Aviaincident», экипаж воздушного судна заметил течь топлива первого двигателя. В итоге борт вернулся обратно на стоянку. Но после ремонта, который, видимо, не продлился долго, самолет смог спокойно отправиться в Омск.
Напомним, что прошлой осенью борт «Уральских авиалиний» не смог совершить посадку в омском аэропорту. Пилоты приняли решение отправиться в соседний Новосибирск, но ошиблись в расчетах. Посадка в итоге произошла в поле под Новосибирском. В скором времени простаивающий самолет должны начать разбирать на запчасти.