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Задержался на шесть часов. Из-за течи топлива борт Сочи — Омск вернулся в аэропорт

20 августа 2024, 10:46
Фото: 1MI
Иллюстрация

Самолет из Сочи прибыл в Омск с большим опозданием из-за внезапного происшествия

Рейс обслуживала авиакомпания «Уральские авиалинии».

Сегодня в Омский аэропорт с шестичасовой задержкой прибыл самолет «Уральских авиалинии», следовавший из Сочи. Вместо прилета в 3:30 часов по расписанию пассажиры добрались до точки назначения только 9:50.

Информация о задержке рейса Сочи — ОмскИнформация о задержке рейса Сочи — Омск
Информация о задержке рейса Сочи — Омск
Фото: Скриншот онлайн-табло Омского аэропорта

Сейчас же стала известна причина произошедшего. Уже после вылета из Сочи, как сообщил телеграм-канал «Aviaincident», экипаж воздушного судна заметил течь топлива первого двигателя. В итоге борт вернулся обратно на стоянку. Но после ремонта, который, видимо, не продлился долго, самолет смог спокойно отправиться в Омск.

Напомним, что прошлой осенью борт «Уральских авиалиний» не смог совершить посадку в омском аэропорту. Пилоты приняли решение отправиться в соседний Новосибирск, но ошиблись в расчетах. Посадка в итоге произошла в поле под Новосибирском. В скором времени простаивающий самолет должны начать разбирать на запчасти.

Самолет «Уральских авиалиний», севший в поле под Новосибирском, пустят на запчасти
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#Юлия Истомина#Происшествия#Сочи#Самолет#Омск#Аэропорт#Новости#Рейс#Омский аэропорт#Уральские авиалинии#Течь
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