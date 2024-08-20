Задержался на шесть часов. Из-за течи топлива борт Сочи — Омск вернулся в аэропорт

Сейчас же стала известна причина произошедшего. Уже после вылета из Сочи, как сообщил телеграм-канал «Aviaincident», экипаж воздушного судна заметил течь топлива первого двигателя. В итоге борт вернулся обратно на стоянку. Но после ремонта, который, видимо, не продлился долго, самолет смог спокойно отправиться в Омск.