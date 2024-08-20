Вспомнить и повторить. Выставка-форум «Россия» вернулась в онлайн-формате

Есть маршруты и «по интересам»: заядлые огородники могут познакомиться с процессом развития сельского хозяйства от самых первых зерновых культур и до самых передовых производств на экскурсии «Аграрное богатство». Ну, а то, как влияла наука на становление критически важных для общества процессов можно узнать на выставке «Наука и просвещение». Кое-что новое о науке здоровья можно открыть для себя на выставке «Здоровая Россия» — одной медициной ее содержание не ограничивается: например, там можно погрузиться и в спорт. К слову, здоровье и образ жизни людей очень сильно зависят и от окружающей среды — подробнее о ней можно узнать на выставке «Природоград».