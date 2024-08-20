Вспомнить и повторить. Выставка-форум «Россия» вернулась в онлайн-формате

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
Миновало уже больше месяца после закрытия выставки «Россия»: за время ее проведения, мероприятие успели посетить миллионы гостей, однако есть и те, кто, в силу обстоятельств, не смог посетить ВДНХ, или же, наоборот, хотел бы освежить свои воспоминания и впечатления.
Теперь такая возможность есть — практически вся выставка доступна в формате онлайн-экскурсий: в распоряжении интернет-гостей десяток тематических маршрутов и даже полный контроль над виртуальным пространством — рассмотреть все павильоны и экспозиции можно в формате 360 градусов.
Одним из самых популярных направлений «интернет-прогулок» стал маршрут «Узнавая Россию. ДНК регионов»: создатели онлайн экскурсии оцифровали практически весь Павильон №75, где располагались экспозиции 89 регионов России — и, между прочим, каждый стенд — это отдельная история территорий, народов и их обычаев. Но, если душа тяготеет уже к будущему, то можно прогуляться по маршруту «Комфортная жизнь в городе», где собраны все достижения строительства, логистики и технологий, благодаря которым регионы развиваются и становятся комфортнее. Здесь также можно выделить и экскурсии «Цифровая Россия» и «Технологичная Россия»: в них собраны все технические разработки, изменившие нашу жизнь и быт, а позже обрели и гораздо большие, промышленные масштабы — например, искусственный интеллект.
Есть маршруты и «по интересам»: заядлые огородники могут познакомиться с процессом развития сельского хозяйства от самых первых зерновых культур и до самых передовых производств на экскурсии «Аграрное богатство». Ну, а то, как влияла наука на становление критически важных для общества процессов можно узнать на выставке «Наука и просвещение». Кое-что новое о науке здоровья можно открыть для себя на выставке «Здоровая Россия» — одной медициной ее содержание не ограничивается: например, там можно погрузиться и в спорт. К слову, здоровье и образ жизни людей очень сильно зависят и от окружающей среды — подробнее о ней можно узнать на выставке «Природоград».
Завершить путешествие по виртуальной выставке можно двумя экскурсиями: «Российская Арктика» прекрасно дополнит содержание «Природограда» и познакомит с приоритетными, северными направлениями развития России; а «Ярмарки России» расскажет об уникальных товарах и гастрономической культурой маленьких деревень и больших городов.
Напомним, международная выставка-форум «Россия» стартовала 4 ноября 2023 года — за все время ее проведения (до 8 июля нынешнего года) мероприятие посетили 18,5 млн человек. Кроме того, указом Президента РФ, с 1 июля 2024 года выставку было решено преобразовать в Национальный центр «Россия».