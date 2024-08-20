gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:44

Published Сегодня, 11:44

Modified Сегодня, 11:47

Updated Сегодня, 11:47

В следующем году в Сибири откроется завод виниловых пластинок

В следующем году в Сибири откроется завод виниловых пластинок

20 августа 2024, 11:44
Фото: 1MI
В 2025 году в Новосибирске откроется завод виниловых пластинок, об этом сообщил гендиректор компании «Фирма Мелодия» Андрей Кричевский.

В 2025 году в Новосибирске откроется завод виниловых пластинок. Об этом сообщил гендиректор АО «Фирма Мелодия» Андрей Кричевский, именно это производство и займется запуском.

По информации «Ведомостей», юридическое лицо «Новосибирский завод грампластинок» уже учредили. Инвестиции в проект составили 150 миллионов рублей, оборудование будет закупаться в Гонконге.

Производство хотят запустить уже следующей весной. В планах компании выпускать около 100 000 пластинок в год.

Один из крупнейших омских заводов представил 214 вакансий с зарплатой до 145 тысяч
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Новосибирск#Россия#Новости#Музыкальный#Пластинки
Подпишитесь
Капремонт моста у Телецентра в Омске рискует сорваться из-за жалобы в ФАС
Сегодня, 05:09
В Омске одобрили строительство жилого дома на пересечении улиц Шебалдина и Нейбута
Сегодня, 10:44
Зима близко. Омск оказался не полностью готов к отопительному сезону
Сегодня, 06:21
В Омске планируют поднять цены на погребение покойников в 2,5 раза
Сегодня, 08:50
Бабье лето отменяется? Сентябрь в Омской области начнется с мощного похолодания
Сегодня, 10:18
Осетровая Луна впечатляющих размеров. Фотоподборка ночного чуда над Омском
Сегодня, 06:39