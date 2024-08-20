В следующем году в Сибири откроется завод виниловых пластинок

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
В 2025 году в Новосибирске откроется завод виниловых пластинок. Об этом сообщил гендиректор АО «Фирма Мелодия» Андрей Кричевский, именно это производство и займется запуском.
По информации «Ведомостей», юридическое лицо «Новосибирский завод грампластинок» уже учредили. Инвестиции в проект составили 150 миллионов рублей, оборудование будет закупаться в Гонконге.
Производство хотят запустить уже следующей весной. В планах компании выпускать около 100 000 пластинок в год.