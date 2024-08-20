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Published Сегодня, 16:00

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Updated Сегодня, 16:02

В Омске закрывается еще один магазин известной сети «Центр-книга»

В Омске закроется еще один магазин известной книжной сети

20 августа 2024, 16:00
Фото: Изображение Midjourney

В Омске закрывается еще один магазин известной сети «Центр-книга»

Помещение сдают в аренду за 50 тысяч рублей.

В Омске этой осенью закроется еще один магазин книготорговой сети «Центр-Книга». Речь о торговой точке на Левом берегу. Информация о сдаче помещения на Дианова появилась на сайте объявлений.

Общая площадь объекта составляет 56,9 кв. м. Собственник готов сдавать помещение за 50 тысяч рублей в месяц.

«Хороший ремонт. Ранее размещалась аптека, затем книжный магазин. Отдельный вход с торца здания. Все коммуникации в норме», — уверяет продавец.
Фото: Avito

Ранее стало известно, что самый большой магазин сети на улице Ленина вдвое уменьшит свою площадь. Владельцы приняли решение о продаже одного из помещений — это подвал дома на Любинском. Однако позже процесс приостановили. Напомним, что книготорговая сеть сейчас включает больше десятка магазинов, первым из которых был тот самый на Любинском.

Кроме того, несколько лет назад закрылся еще один книжный магазин — «Знание». Его собственники сдали помещение в аренду «Лапше» и «Додо-Пицце».

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#Ольга Скворцова#Недвижимость#Омск#Магазин#Аренда#Левый берег#Центр-Книга#Помещение#Дианова
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