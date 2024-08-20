В Омске закроется еще один магазин известной книжной сети

Ранее стало известно, что самый большой магазин сети на улице Ленина вдвое уменьшит свою площадь. Владельцы приняли решение о продаже одного из помещений — это подвал дома на Любинском. Однако позже процесс приостановили. Напомним, что книготорговая сеть сейчас включает больше десятка магазинов, первым из которых был тот самый на Любинском.