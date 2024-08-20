Туристам рассказали, как комфортно летать с ребенком в самолете

Для многих путешественников с детьми полеты на самолете — отдельное испытание. Ведь в небе ребенок может повести себя непредсказуемо: испугаться непривычной обстановки, захотеть в туалет во время взлета или посадки. Интересно, что в авиакомпаниях установлен разный минимальный возраст детей, с которыми можно летать. В одних ребенка не пустят на борт в первые 48 часов жизни, в других этот срок может быть увеличен до одной или двух недель. Кроме того, в некоторых случаях авиакомпании просят предоставить справку о том, что врачи не против перелета новорожденного, пишет «Тинькофф Журнал».