gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Вчера, 09:51

Published Вчера, 09:51

Modified Вчера, 22:17

Updated Вчера, 22:17

Иллюстрация

Туристам рассказали, как комфортно летать с ребенком в самолете

20 августа 2024, 09:51
Фото: Изображение Midjourney
Иллюстрация
Многие путешественники с детьми переживают, как ребенок будет вести себя в незнакомой обстановке, будет ли мешать другим пассажирам, как скоро захочет есть. Расскажем, как провести полет с комфортом и минимальным стрессом для маленьких пассажиров.

Для многих путешественников с детьми полеты на самолете — отдельное испытание. Ведь в небе ребенок может повести себя непредсказуемо: испугаться непривычной обстановки, захотеть в туалет во время взлета или посадки. Интересно, что в авиакомпаниях установлен разный минимальный возраст детей, с которыми можно летать. В одних ребенка не пустят на борт в первые 48 часов жизни, в других этот срок может быть увеличен до одной или двух недель. Кроме того, в некоторых случаях авиакомпании просят предоставить справку о том, что врачи не против перелета новорожденного, пишет «Тинькофф Журнал».

Сколько стоит билет

По России дети до 2 лет летают бесплатно только на руках у родителей. Если младенцев двое или трое, а взрослый один — бесплатно полетит только один ребенок. Второй и третий полетят по детским билетам со скидкой 25—50% от взрослого. Однако некоторые авиакомпании вообще не дают скидку, такие детали стоит уточнять индивидуально.

В другую страну младенцы до 2 лет на руках у взрослых летают с весомой скидкой — до 90%. Если ребенку потребуется отдельное место, авиакомпания сделает скидку — до 50% от взрослого билета.

Уточните детали

При покупке билета вы сообщаете компании, которой летите, что на борту будет младенец. Но несмотря на это, лучше позвонить в авиакомпанию и проговорить этот момент с оператором. По телефону вы решите вопросы с люльками, местами, питанием и многим другим, что вы не могли указать при покупке билета. Номер горячей линии авиакомпании есть на официальном сайте.

иллюстрацияиллюстрация
иллюстрация
Фото: Изображение Midjourney

Что разрешают брать в самолет

  • Чемодан

Даже если младенец летит на руках у взрослого, ему полагается багажное место. Габариты и вес багажа зависит от правил авиакомпании.

  • Коляска

На стойке регистрации шасси и люльку коляски промаркируют специальными бирками — DAA, Delivery at Aircraft. Такую коляску сдают в багаж у трапа или в авиационном рукаве. Возвращают ее у двери самолета или с остальным багажом — все зависит от аэропорта, в который вы прилетаете.

  • Автокресло

Если оплатить младенцу отдельное место в самолете, некоторые авиакомпании разрешают перевозить его в сертифицированном для полетов автокресле, но лучше уточнить этот момент до покупки билетов.

  • Люлька

Многие авиакомпании разрешают брать на борт свои мягкие люльки или люльки определенных габаритов, что поможет обеспечить комфорт ребенку.

Что спросить у авиакомпании

Перед вылетом нужно понять, где в самолете будет спать ребенок и что он будет есть, вопросы на эту тему стоит задать авиакомпании. Позвонить туда лучше сразу же после покупки билетов, иначе малыш полетит без привилегий.

  • Места в самолете

Родителей с младенцами обычно размещают на первых рядах или в начале самолета. Кроме того, авиационные правила запрещают таким пассажирам бронировать места в ряду у аварийного выхода.

  • Люлька или ремень

В больших самолетах детям до года и весом до 11 килограммов выдают люльки для сна. Ее прикрепляют к перегородке в первом ряду и пристегивают младенца ремнями. Чтобы получить люльку, нужно предупредить авиакомпанию минимум за 36 часов до вылета, либо попросить на борту.

  • Питание

Некоторые авиакомпании выдают пассажирам детское питание. Заказывать его нужно, как правило, заранее по телефону. В системах бронирования у питания для грудных младенцев есть собственный код: BBML. Обычно предоставляют детское пюре, сок или молоко.

Стюардесса поделилась способом, как избавиться от заложенности ушей в самолете
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Туризм#Аэропорт#Дети#Новости#Авиарейсы#Авиабилеты#Авиа#Авиасообщение#Авиаперелеты#Путешествия#КЦ
Подпишитесь
В Омске планируют поднять цены на погребение покойников в 2,5 раза
Вчера, 08:50
В Омске одобрили строительство жилого дома на пересечении улиц Шебалдина и Нейбута
Вчера, 10:44
Зима близко. Омск оказался не полностью готов к отопительному сезону
Вчера, 06:21
«Авангард» пропустил 5 шайб от «Трактора» и проиграл стартовый матч мемориала Блинова
Вчера, 16:00
Бабье лето отменяется? Сентябрь в Омской области начнется с мощного похолодания
Вчера, 10:18
Осетровая Луна впечатляющих размеров. Фотоподборка ночного чуда над Омском
Вчера, 06:39