Туристам рассказали, как комфортно летать с ребенком в самолете

Posted Вчера, 09:51
Published Вчера, 09:51
Modified Вчера, 22:17
Updated Вчера, 22:17
Для многих путешественников с детьми полеты на самолете — отдельное испытание. Ведь в небе ребенок может повести себя непредсказуемо: испугаться непривычной обстановки, захотеть в туалет во время взлета или посадки. Интересно, что в авиакомпаниях установлен разный минимальный возраст детей, с которыми можно летать. В одних ребенка не пустят на борт в первые 48 часов жизни, в других этот срок может быть увеличен до одной или двух недель. Кроме того, в некоторых случаях авиакомпании просят предоставить справку о том, что врачи не против перелета новорожденного, пишет «Тинькофф Журнал».
По России дети до 2 лет летают бесплатно только на руках у родителей. Если младенцев двое или трое, а взрослый один — бесплатно полетит только один ребенок. Второй и третий полетят по детским билетам со скидкой 25—50% от взрослого. Однако некоторые авиакомпании вообще не дают скидку, такие детали стоит уточнять индивидуально.
В другую страну младенцы до 2 лет на руках у взрослых летают с весомой скидкой — до 90%. Если ребенку потребуется отдельное место, авиакомпания сделает скидку — до 50% от взрослого билета.
При покупке билета вы сообщаете компании, которой летите, что на борту будет младенец. Но несмотря на это, лучше позвонить в авиакомпанию и проговорить этот момент с оператором. По телефону вы решите вопросы с люльками, местами, питанием и многим другим, что вы не могли указать при покупке билета. Номер горячей линии авиакомпании есть на официальном сайте.
Даже если младенец летит на руках у взрослого, ему полагается багажное место. Габариты и вес багажа зависит от правил авиакомпании.
На стойке регистрации шасси и люльку коляски промаркируют специальными бирками — DAA, Delivery at Aircraft. Такую коляску сдают в багаж у трапа или в авиационном рукаве. Возвращают ее у двери самолета или с остальным багажом — все зависит от аэропорта, в который вы прилетаете.
Если оплатить младенцу отдельное место в самолете, некоторые авиакомпании разрешают перевозить его в сертифицированном для полетов автокресле, но лучше уточнить этот момент до покупки билетов.
Многие авиакомпании разрешают брать на борт свои мягкие люльки или люльки определенных габаритов, что поможет обеспечить комфорт ребенку.
Перед вылетом нужно понять, где в самолете будет спать ребенок и что он будет есть, вопросы на эту тему стоит задать авиакомпании. Позвонить туда лучше сразу же после покупки билетов, иначе малыш полетит без привилегий.
Родителей с младенцами обычно размещают на первых рядах или в начале самолета. Кроме того, авиационные правила запрещают таким пассажирам бронировать места в ряду у аварийного выхода.
В больших самолетах детям до года и весом до 11 килограммов выдают люльки для сна. Ее прикрепляют к перегородке в первом ряду и пристегивают младенца ремнями. Чтобы получить люльку, нужно предупредить авиакомпанию минимум за 36 часов до вылета, либо попросить на борту.
Некоторые авиакомпании выдают пассажирам детское питание. Заказывать его нужно, как правило, заранее по телефону. В системах бронирования у питания для грудных младенцев есть собственный код: BBML. Обычно предоставляют детское пюре, сок или молоко.