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Posted Сегодня, 05:46

Published Сегодня, 05:46

Modified Сегодня, 05:47

Updated Сегодня, 05:47

Стоимость поездки на такси вырастет в цене

20 августа 2024, 05:46
Цены на проезд в такси вырастет из-за того, что 75% таксистов не выполнили новые требования для работы.

К 1 сентября водителям нужно оформить обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами. Но для этого они должны получить разрешение на работу в такси, пишет sibdepo.ru.

Сегодня оно есть только у 25% работников, большая часть из них в Москве, пишет sakhaday.ru со ссылкой на Известия. Это подтолкнет людей сменить вид деятельности, что грозит дефицитом водителей, ростом цен на такси и повышенным временем подачи машины.

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