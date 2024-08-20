Стоимость поездки на такси вырастет в цене

Сегодня оно есть только у 25% работников, большая часть из них в Москве, пишет sakhaday.ru со ссылкой на Известия. Это подтолкнет людей сменить вид деятельности, что грозит дефицитом водителей, ростом цен на такси и повышенным временем подачи машины.