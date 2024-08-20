Стало известно, что станет с многочисленными породами собак после гибели человечества

По мнению ученого из Лондона, достаточно 5 лет с момента исчезновения всех людей для того, чтобы не стало всех пород, выведенных человеком. Как сообщает издание newia.ru, не будет контроля за спариванием собак, а значит в процессе возникнет собака с единой внешностью и физическими характеристиками. В качестве примера такого естественного отбора в сегодняшних реалиях ученый привел бродячих собак со схожей внешностью и размером в разных частях мира.