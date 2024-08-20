Стало известно, что станет с многочисленными породами собак после гибели человечества

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
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Updated Сегодня, 08:22
Профессор эпидемиологии животных Королевского ветеринарного колледжа Дэн О’Нил порассуждал, смогут ли выжить различные породы собак, если все люди одновременно погибнут и исчезнут с земли.
По мнению ученого из Лондона, достаточно 5 лет с момента исчезновения всех людей для того, чтобы не стало всех пород, выведенных человеком. Как сообщает издание newia.ru, не будет контроля за спариванием собак, а значит в процессе возникнет собака с единой внешностью и физическими характеристиками. В качестве примера такого естественного отбора в сегодняшних реалиях ученый привел бродячих собак со схожей внешностью и размером в разных частях мира.
У собак, процесс вывода которых будет осуществляться без участия людей, будут отсутствовать признаки ожирения. Тогда же можно будет позабыть о собаках с короткими лапами, плоскими мордами, длинными висячими ушами и без хвостов. Выжить они попросту не смогут.
Ранее, напомним, Город55 рассказывал об открытии ученых, которое, возможно, приблизит наступление катастрофы. Выяснилось, что Гренландия оттаивала в последний раз намного позже, чем это предполагали до проведенных исследований.