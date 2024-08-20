РЭО: В Казани откроется выставка «Зеленый квадрат»

PR-директор РЭО Дмитрий Бойко назвал экспозиции выставки красивыми и даже завораживающими. Художники создали из вторсырья всевозможные объекты — здесь и хай-тек, и мифология, и тема апокалипсиса, — выражающие серьезные экологические проблемы. Например, там можно увидеть пирамиду из пластиковых отходов, которая показывает, что этот материал можно и нужно возвращать в хозяйственный оборот.