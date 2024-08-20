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Posted Сегодня, 17:04

Published Сегодня, 17:04

Modified Сегодня, 17:04

Updated Сегодня, 17:04

РЭО: В Казани откроется выставка «Зеленый квадрат»

РЭО: В Казани откроется выставка «Зеленый квадрат»

20 августа 2024, 17:04
Фото: reo.ru
В Казани на следующей неделе стартует выставка «Зеленый квадрат», посвященная вопросам защиты окружающей среды, правильному обращению с отходами и формированию циклической экономики. Организатором мероприятия выступает Российский экологический оператор (РЭО).

На выставке представят десятки арт-объектов, созданных из вторичного сырья.

Гендиректор РЭО Денис Буцаев уточнил, что гости выставки смогут посмотреть на 32 арт-объекта на тему человеческого влияния на экологию. По его словам, подобными мероприятиями организация стремится воспитать у людей ответственное потребление и понимание важности сбора и переработки отходов, передает inkazan.ru.

Напомним, что сначала выставка была показана в Крыму на фестивале «Таврида.АРТ», а после отправилась в Мелитополь.

PR-директор РЭО Дмитрий Бойко назвал экспозиции выставки красивыми и даже завораживающими. Художники создали из вторсырья всевозможные объекты — здесь и хай-тек, и мифология, и тема апокалипсиса, — выражающие серьезные экологические проблемы. Например, там можно увидеть пирамиду из пластиковых отходов, которая показывает, что этот материал можно и нужно возвращать в хозяйственный оборот.

Арт-объекты выставки «Зеленый квадрат» придуманы и реализованы финалистами одноименного конкурса, организованного РЭО и арт-кластером «Таврида» в 2024 году. Сама же выставка в Казани пройдет с 27 августа по 8 сентября текущего года.

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