РЭО: В Казани откроется выставка «Зеленый квадрат»

Posted Сегодня, 17:04
Published Сегодня, 17:04
Modified Сегодня, 17:04
Updated Сегодня, 17:04
На выставке представят десятки арт-объектов, созданных из вторичного сырья.
Гендиректор РЭО Денис Буцаев уточнил, что гости выставки смогут посмотреть на 32 арт-объекта на тему человеческого влияния на экологию. По его словам, подобными мероприятиями организация стремится воспитать у людей ответственное потребление и понимание важности сбора и переработки отходов, передает inkazan.ru.
Напомним, что сначала выставка была показана в Крыму на фестивале «Таврида.АРТ», а после отправилась в Мелитополь.
PR-директор РЭО Дмитрий Бойко назвал экспозиции выставки красивыми и даже завораживающими. Художники создали из вторсырья всевозможные объекты — здесь и хай-тек, и мифология, и тема апокалипсиса, — выражающие серьезные экологические проблемы. Например, там можно увидеть пирамиду из пластиковых отходов, которая показывает, что этот материал можно и нужно возвращать в хозяйственный оборот.
Арт-объекты выставки «Зеленый квадрат» придуманы и реализованы финалистами одноименного конкурса, организованного РЭО и арт-кластером «Таврида» в 2024 году. Сама же выставка в Казани пройдет с 27 августа по 8 сентября текущего года.