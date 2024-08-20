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Published Сегодня, 14:25

Modified Сегодня, 14:27

Updated Сегодня, 14:27

Отравляет растения. На нескольких улицах Омска ввели карантин из-за опасного сорняка

Отравляет растения. На нескольких улицах Омска ввели карантин из-за опасного сорняка

20 августа 2024, 14:25
Фото: 1MI
Россельхознадзор установил карантинные зоны на улицах Куйбышева и Кемеровской, такие меры связаны с очагами повилики.

13 и 15 августа сотрудники Россельхознадзора установили две карантинные зоны с очагами повилики на улицах Куйбышева и Кемеровской. Общая площадь карантина составила 28,8 гектара.

Первый опасный сорняк обнаружили во дворе дома на улице Кемеровской. Повилика присасывается к растениям с помощью маленьких присосок и переносит вирусы. Кроме того, ее токсины могут вызвать отравление у животных, если те съедят сорняк.

Сейчас на территории Омского, Нововаршавского и Москаленского районов и города Омска действуют восемь карантинных зон по повилике, их общая площадь — 713 гектаров.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Россельхознадзор#Новости#Сорняк#Вредители#Борьба с вредителями#Повилика
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