Отравляет растения. На нескольких улицах Омска ввели карантин из-за опасного сорняка

Posted Сегодня, 14:25
Published Сегодня, 14:25
Modified Сегодня, 14:27
Updated Сегодня, 14:27
13 и 15 августа сотрудники Россельхознадзора установили две карантинные зоны с очагами повилики на улицах Куйбышева и Кемеровской. Общая площадь карантина составила 28,8 гектара.
Первый опасный сорняк обнаружили во дворе дома на улице Кемеровской. Повилика присасывается к растениям с помощью маленьких присосок и переносит вирусы. Кроме того, ее токсины могут вызвать отравление у животных, если те съедят сорняк.
Сейчас на территории Омского, Нововаршавского и Москаленского районов и города Омска действуют восемь карантинных зон по повилике, их общая площадь — 713 гектаров.