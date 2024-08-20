Не сошлись во взглядах. Суд накажет омича за убийство знакомого во время пьяной ссоры

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
Тюкалинский городской суд вынес приговор по делу ранее судимого 45-летнего местного жителя. Он признан виновным в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).
Установлено, что накануне Международного женского дня мужчина выпивал вместе со своим знакомым. Во время разговора потрепавший оскорбил людей, отбывающих наказание в тюрьмах, после чего собеседник вспылил. Между мужчинами завязалась ссора, в ходе которой подсудимый шесть раз пырнул ножом хозяину дома. От полученных травм тот скончался на месте.
После убийства мужчина самостоятельно пришел в полицию и полностью признал вину. В результате суд назначил ему наказание в виде 11 лет лишения свободы.