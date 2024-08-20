Не сошлись во взглядах. Суд накажет омича за убийство знакомого во время пьяной ссоры

Установлено, что накануне Международного женского дня мужчина выпивал вместе со своим знакомым. Во время разговора потрепавший оскорбил людей, отбывающих наказание в тюрьмах, после чего собеседник вспылил. Между мужчинами завязалась ссора, в ходе которой подсудимый шесть раз пырнул ножом хозяину дома. От полученных травм тот скончался на месте.