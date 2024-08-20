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Posted Сегодня, 12:22

Published Сегодня, 12:22

Modified Сегодня, 12:24

Updated Сегодня, 12:24

иллюстрация

Не сошлись во взглядах. Суд накажет омича за убийство знакомого во время пьяной ссоры

20 августа 2024, 12:22
Фото: Изображение Midjourney
иллюстрация

Суд накажет омича, убившего знакомого во время пьяной ссоры

Тюкалинский городской суд вынес приговор мужчине, который убил друга после «пьяного» конфликта, его ждет 11 лет лишения свободы.

Тюкалинский городской суд вынес приговор по делу ранее судимого 45-летнего местного жителя. Он признан виновным в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Установлено, что накануне Международного женского дня мужчина выпивал вместе со своим знакомым. Во время разговора потрепавший оскорбил людей, отбывающих наказание в тюрьмах, после чего собеседник вспылил. Между мужчинами завязалась ссора, в ходе которой подсудимый шесть раз пырнул ножом хозяину дома. От полученных травм тот скончался на месте.

После убийства мужчина самостоятельно пришел в полицию и полностью признал вину. В результате суд назначил ему наказание в виде 11 лет лишения свободы.

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#Анастасия Баянова#Преступление#Омск#Омская область#Убийство#Преступность#Наказание#Новости#Убил#Убийца#Жестокое убийство
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