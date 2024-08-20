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«Наконец-то поспела». Жители Омской области начали собирать облепиху

20 августа 2024, 13:30
Фото: 1MI
Иллюстрация

Жители Омской области начали собирать спелую облепиху

Жители региона рассказали, что начали находить спелую облепиху, «уловом» омичи делятся в паблике «Грибники Омска и Омской области».

Жители региона начали собирать спелую облепиху, первым «уловом» омичи поделились в паблике «Грибники Омска и Омской области».

Омичка Элина Алексеева собрала три больших ведра ягод, и еще две баночки. Такое количество облепихи ей удалось найти за Амурским поселком.

«Наконец-то поспела облепиха, направление можно выбирать кому где ближе, я собирала за Амурским поселком», — поделилась с участниками группы девушка.
Фото: Грибники Омска и Омской области

Напомним, что в августе «улов» омичей на тихой охоте стал очень разнообразным. Кому-то везет на ягоды, кому-то — на необычные грибы. Например, в Оконешниковском и Кормиловском районах собирают молодые и чистенькие грибы, особенно много млечников, волнушек, груздей, лисичек и дождевиков. В Саргатском районе омичам удалось собрать много шиповника и ежевики, а в Азовском и Полтавском — много белых и других благородных грибов.

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#Анастасия Баянова#Омск
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