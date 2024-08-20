«Наконец-то поспела». Жители Омской области начали собирать облепиху

Напомним, что в августе «улов» омичей на тихой охоте стал очень разнообразным. Кому-то везет на ягоды, кому-то — на необычные грибы. Например, в Оконешниковском и Кормиловском районах собирают молодые и чистенькие грибы, особенно много млечников, волнушек, груздей, лисичек и дождевиков. В Саргатском районе омичам удалось собрать много шиповника и ежевики, а в Азовском и Полтавском — много белых и других благородных грибов.