Награжден медалью Суворова. На СВО погиб 43-летний омич

Завтра, 21 августа, в селе Мельничное Омского района состоится прощание с военнослужащим Николаем Кузнецовым, погибшим в ходе специальной военной операции. Церемония начнется в 13 часов на площади у памятника героям ВОВ. Об этом сообщили в администрации Дружинского сельского поселения.