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Published Сегодня, 09:25

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Updated Сегодня, 09:27

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Награжден медалью Суворова. На СВО погиб 43-летний омич

20 августа 2024, 09:25
Фото: 1MI
Иллюстрация

В спецоперации погиб 43-летний омич Николай Кузнецов

Прощание с военнослужащим пройдет в поселке Мельничное Омского района.

Завтра, 21 августа, в селе Мельничное Омского района состоится прощание с военнослужащим Николаем Кузнецовым, погибшим в ходе специальной военной операции. Церемония начнется в 13 часов на площади у памятника героям ВОВ. Об этом сообщили в администрации Дружинского сельского поселения.

Николай Кузнецов родился в 1981 году в поселке Ермак Павлодарской области. С 1996 года проживал в селе Мельничное, окончил местную школу.

Военнослужащий участвовал в СВО с сентября 2022 года. За мужество и отвагу старший сержант Кузнецов был награжден медалью Суворова.

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Николая Кузнецова.

На стенах омской школы появилась памятная доска награжденному посмертно участнику СВО
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#Евгений Игишев#Общество#Село#Похороны#Погиб#Прощание#Погибший#Сво#Участник СВО#Церемония прощания
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