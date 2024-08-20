Награжден медалью Суворова. На СВО погиб 43-летний омич

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
Завтра, 21 августа, в селе Мельничное Омского района состоится прощание с военнослужащим Николаем Кузнецовым, погибшим в ходе специальной военной операции. Церемония начнется в 13 часов на площади у памятника героям ВОВ. Об этом сообщили в администрации Дружинского сельского поселения.
Николай Кузнецов родился в 1981 году в поселке Ермак Павлодарской области. С 1996 года проживал в селе Мельничное, окончил местную школу.
Военнослужащий участвовал в СВО с сентября 2022 года. За мужество и отвагу старший сержант Кузнецов был награжден медалью Суворова.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Николая Кузнецова.