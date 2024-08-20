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Posted Сегодня, 07:33

Published Сегодня, 07:33

Modified Сегодня, 07:41

Updated Сегодня, 07:41

Иллюстрация

Начальник забрал деньги. Беременной омичке вернули ее компенсацию за отпуск

20 августа 2024, 07:33
Фото: 1MI
Иллюстрация

Беременной омичке вернули деньги, которые забрал работодатель

Женщина хотела уволиться, а начальник забрал себе более 27 тысяч. По его словам, она якобы необоснованно получила эти деньги. В деле разбирались правоохранители.

Как рассказали в региональной прокуратуре, беременная омичка столкнулась с несправедливостью со стороны работодателя и обратилась в правоохранительные органы для защиты своих прав. Как выяснилось, при увольнении работодатель удержал более 27 тысяч рублей под предлогом необоснованного начисления пособия по беременности и родам. Однако, как показала проверка, расчеты были верными, а действия работодателя — незаконными.

В прокуратуре Кировского округа провели проверку, которая подтвердила нарушение трудовых прав женщины, и директору организации, где она трудилась, внесли представление.

Незаконные удержанные деньги перевели обратно на счет омички, а директора организации привлекли к ответственности.

Ранее Город55 писал о случае в Омской области, когда пришлось ремонтировать детскую площадку только через вмешательство прокуратуры.

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#Кристина Антоносян#Общество#Работа#Омск#Омская область#Увольнение#Деньги#Выплаты#Новости#Беременность
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