Начальник забрал деньги. Беременной омичке вернули ее компенсацию за отпуск

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
Как рассказали в региональной прокуратуре, беременная омичка столкнулась с несправедливостью со стороны работодателя и обратилась в правоохранительные органы для защиты своих прав. Как выяснилось, при увольнении работодатель удержал более 27 тысяч рублей под предлогом необоснованного начисления пособия по беременности и родам. Однако, как показала проверка, расчеты были верными, а действия работодателя — незаконными.
В прокуратуре Кировского округа провели проверку, которая подтвердила нарушение трудовых прав женщины, и директору организации, где она трудилась, внесли представление.
Незаконные удержанные деньги перевели обратно на счет омички, а директора организации привлекли к ответственности.
Ранее Город55 писал о случае в Омской области, когда пришлось ремонтировать детскую площадку только через вмешательство прокуратуры.