Начальник забрал деньги. Беременной омичке вернули ее компенсацию за отпуск

Как рассказали в региональной прокуратуре, беременная омичка столкнулась с несправедливостью со стороны работодателя и обратилась в правоохранительные органы для защиты своих прав. Как выяснилось, при увольнении работодатель удержал более 27 тысяч рублей под предлогом необоснованного начисления пособия по беременности и родам. Однако, как показала проверка, расчеты были верными, а действия работодателя — незаконными.