Мэрия Омска срочно набирает рабочих и водителей. Сколько им готовы платить

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
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Мэрия Омска в середине августа обновила список вакансий в Управлении дорожного хозяйства и благоустройства. Специалистов ищут с пометкой «Срочно!».
Водителям автомобиля готовы платить от 45 тысяч рублей, машинистам погрузчика, автогрейдера, бульдозера — от 47 тысяч рублей. Зарплата рабочих и озеленителей составит от 35 тысяч рублей.
Самая высокая зарплата ждет машинистов асфальтоукладчика — от 100 тысяч рублей. Необходим опыт работы от 1 года.
Также в УДХБ ищут производителей работ (от 36 тысяч), дорожных мастеров (от 36 тысяч), техников (от 30 тысяч), слесарей (от 36 тысяч), бухгалтера 1 категории (от 35 тысяч).
Весной мэр Омска Сергей Шелест сообщил, что в УДХБ не хватает рабочих для уборки и благоустройства. По словам градоначальника, одна из причин дефицита кадров — низкая зарплата.
Ранее Город55 рассказывал о самых востребованных специалистах в Омской области. Спрос на персонал за первые семь месяцев текущего года увеличился на 17% по сравнению с аналогичным периодом за 2023 года.