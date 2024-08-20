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Published Сегодня, 06:39

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Updated Сегодня, 06:41

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Мэрия Омска срочно набирает рабочих и водителей. Сколько им готовы платить

20 августа 2024, 06:39
Фото: 1MI
Иллюстрация

Мэрии Омска в срочном порядке потребовались рабочие и водители

Самая высокая зарплата ждет машинистов асфальтоукладчика — от 100 тысяч рублей. Необходим опыт работы от 1 года.

Мэрия Омска в середине августа обновила список вакансий в Управлении дорожного хозяйства и благоустройства. Специалистов ищут с пометкой «Срочно!».

Водителям автомобиля готовы платить от 45 тысяч рублей, машинистам погрузчика, автогрейдера, бульдозера — от 47 тысяч рублей. Зарплата рабочих и озеленителей составит от 35 тысяч рублей.

Самая высокая зарплата ждет машинистов асфальтоукладчика — от 100 тысяч рублей. Необходим опыт работы от 1 года.

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Фото: Администрация Омска

Также в УДХБ ищут производителей работ (от 36 тысяч), дорожных мастеров (от 36 тысяч), техников (от 30 тысяч), слесарей (от 36 тысяч), бухгалтера 1 категории (от 35 тысяч).

Весной мэр Омска Сергей Шелест сообщил, что в УДХБ не хватает рабочих для уборки и благоустройства. По словам градоначальника, одна из причин дефицита кадров — низкая зарплата.

Ранее Город55 рассказывал о самых востребованных специалистах в Омской области. Спрос на персонал за первые семь месяцев текущего года увеличился на 17% по сравнению с аналогичным периодом за 2023 года.

Ищут золотые руки. Какие специалисты наиболее востребованы в Омской области
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#Евгений Игишев#Работа#Омск#Благоустройство#Мэрия#Зарплата#Рабочие#Вакансии#Водители#Опыт работы#Управление дорожного хозяйства
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