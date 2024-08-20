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Posted Сегодня, 08:07

Published Сегодня, 08:07

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Updated Сегодня, 08:25

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Инвестиции в образование. Названы компании, которые построят новые школы в Омске

20 августа 2024, 08:07
Фото: 1MI
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Стало известно, какие застройщики начнут строительство новых детсадов в Омске

На предложение омского Горсовета касаемо финансирования строительства и реконструкции образовательных учреждений откликнулось уже несколько компаний. В мэрии рассказали, что соглашения о социальном партнерстве на этапе заключения.

Как уже известно, в омском Горсовете приняли решение, позволяющее застройщикам добровольно финансировать строительство и реконструкцию образовательных учреждений — школ и детских садов. В омской мэрии рассказали, что несколько девелоперов уже заключают такие соглашения о социальном партнерстве с администрацией.

Речь идет о нескольких компаниях. Так, строительная организация «Гопроект» вызвалась перечислить более 50 миллионов рублей на решение конкретных задач. Компании «Брик» и «Полат» также приняли участие в этой инициативе: они реализуют проект капитального ремонта школы на 219 мест с детским садом. В свою очередь, фирма «Догма-Омск» на улице Светловская гарантирует строительство нового детского сада на 290 мест за счет собственных средств.

В настоящее время в работе находятся еще шесть проектов подобных соглашений с другими застройщиками.

Ранее Город55 писал о выдаче разрешений на строительство, после полугодового перерыва из-за предостережений прокуратуры.

В Омске после долгого перерыва выдали разрешения на строительство многоэтажек
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#Кристина Антоносян#Общество#Омск#Мэрия#Подрядчик#Новости#Горсовет#Школы#Подрядчики
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