Инвестиции в образование. Названы компании, которые построят новые школы в Омске

Речь идет о нескольких компаниях. Так, строительная организация «Гопроект» вызвалась перечислить более 50 миллионов рублей на решение конкретных задач. Компании «Брик» и «Полат» также приняли участие в этой инициативе: они реализуют проект капитального ремонта школы на 219 мест с детским садом. В свою очередь, фирма «Догма-Омск» на улице Светловская гарантирует строительство нового детского сада на 290 мест за счет собственных средств.