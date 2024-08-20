Инвестиции в образование. Названы компании, которые построят новые школы в Омске

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
Как уже известно, в омском Горсовете приняли решение, позволяющее застройщикам добровольно финансировать строительство и реконструкцию образовательных учреждений — школ и детских садов. В омской мэрии рассказали, что несколько девелоперов уже заключают такие соглашения о социальном партнерстве с администрацией.
Речь идет о нескольких компаниях. Так, строительная организация «Гопроект» вызвалась перечислить более 50 миллионов рублей на решение конкретных задач. Компании «Брик» и «Полат» также приняли участие в этой инициативе: они реализуют проект капитального ремонта школы на 219 мест с детским садом. В свою очередь, фирма «Догма-Омск» на улице Светловская гарантирует строительство нового детского сада на 290 мест за счет собственных средств.
В настоящее время в работе находятся еще шесть проектов подобных соглашений с другими застройщиками.
Ранее Город55 писал о выдаче разрешений на строительство, после полугодового перерыва из-за предостережений прокуратуры.