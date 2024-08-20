Глава РЭО Денис Буцаев: В Чувашии заработает новый МСК мощностью 30 тысяч тонн в год

Posted Сегодня, 18:47
Published Сегодня, 18:47
Modified Сегодня, 18:47
Updated Сегодня, 18:47
Оператор проекта ООО «Экосфера-Ч» в соответствии с положениями концессионного соглашения разработал проектную документацию объекта. Заключение госэкспертизы получено. Набсовет РЭО выступил за предоставление льготного софинансирования проекта.
Согласно заявлению зампредседателя правительства Дмитрия Патрушева, на реализацию проекта по созданию в Чувашии МСК, полностью оборудованного техникой российского производства, будет предоставлено льготное финансирование. Целью создания объекта является достижение Чувашской Республикой показателей по обработке 100% образующихся твердых коммунальных отходов (ТКО) и сокращению вдвое объемов ТКО, направляемых на захоронение. Об этом сообщает 56orb.ru.
Из средств от выпуска облигаций РЭО предоставит финансирование в виде льготного займа, субсидирование купонного дохода составит 90% от ключевой ставки ЦБ РФ. Эта субсидия от Минприроды России будет направлена в РЭО в формате имущественного взноса в соответствии с постановлением Правительства РФ № 906.
По словам гендиректора РЭО Дениса Буцаева, в Чувашии будет построен современный МСК мощностью 30 тысяч тонн в год, который станет образцом стопроцентного импортозамещения. Известно, что доля импортного оборудования нового объекта является нулевой. При этом его стоимость составляет около 458 млн рублей, РЭО инвестирует в МСК 276,6 млн рублей. Благодаря этому современному объекту Чувашская Республика приблизится к целям по 100% обработке поступающих отходов и по отбору как минимум 50% фракций. Это позволит сократить вдвое объемы ТКО, вывозимых на полигоны.
Согласно информации, озвученной главой региона Олегом Николаевым, Республика Чувашия одна из первых включилась в реформу ТКО.