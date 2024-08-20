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Глава РЭО Денис Буцаев: В Чувашии заработает новый МСК мощностью 30 тысяч тонн в год

Глава РЭО Денис Буцаев: В Чувашии заработает новый МСК мощностью 30 тысяч тонн в год

20 августа 2024, 18:47
Фото: Изображение Midjourney
На территории Канашского муниципального округа Чувашской Республики появится новый мусоросортировочный комплекс (МСК). Российский экологический оператор (РЭО) инвестирует в объект 276,6 млн рублей. Согласно плану, ввод МСК в эксплуатацию состоится в следующем году.

Оператор проекта ООО «Экосфера-Ч» в соответствии с положениями концессионного соглашения разработал проектную документацию объекта. Заключение госэкспертизы получено. Набсовет РЭО выступил за предоставление льготного софинансирования проекта.

Согласно заявлению зампредседателя правительства Дмитрия Патрушева, на реализацию проекта по созданию в Чувашии МСК, полностью оборудованного техникой российского производства, будет предоставлено льготное финансирование. Целью создания объекта является достижение Чувашской Республикой показателей по обработке 100% образующихся твердых коммунальных отходов (ТКО) и сокращению вдвое объемов ТКО, направляемых на захоронение. Об этом сообщает 56orb.ru.

Из средств от выпуска облигаций РЭО предоставит финансирование в виде льготного займа, субсидирование купонного дохода составит 90% от ключевой ставки ЦБ РФ. Эта субсидия от Минприроды России будет направлена в РЭО в формате имущественного взноса в соответствии с постановлением Правительства РФ № 906.

По словам гендиректора РЭО Дениса Буцаева, в Чувашии будет построен современный МСК мощностью 30 тысяч тонн в год, который станет образцом стопроцентного импортозамещения. Известно, что доля импортного оборудования нового объекта является нулевой. При этом его стоимость составляет около 458 млн рублей, РЭО инвестирует в МСК 276,6 млн рублей. Благодаря этому современному объекту Чувашская Республика приблизится к целям по 100% обработке поступающих отходов и по отбору как минимум 50% фракций. Это позволит сократить вдвое объемы ТКО, вывозимых на полигоны.

Согласно информации, озвученной главой региона Олегом Николаевым, Республика Чувашия одна из первых включилась в реформу ТКО.

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