Глава РЭО Денис Буцаев: В Чувашии заработает новый МСК мощностью 30 тысяч тонн в год

По словам гендиректора РЭО Дениса Буцаева, в Чувашии будет построен современный МСК мощностью 30 тысяч тонн в год, который станет образцом стопроцентного импортозамещения. Известно, что доля импортного оборудования нового объекта является нулевой. При этом его стоимость составляет около 458 млн рублей, РЭО инвестирует в МСК 276,6 млн рублей. Благодаря этому современному объекту Чувашская Республика приблизится к целям по 100% обработке поступающих отходов и по отбору как минимум 50% фракций. Это позволит сократить вдвое объемы ТКО, вывозимых на полигоны.