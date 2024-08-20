ГК «Титан» отметила 29-летие начала выпуска МТБЭ

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
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Updated Сегодня, 06:26
Метил-трет-бутиловый эфир, или как его называют специалисты, МТБЭ — одна из важнейших присадок к топливу, повышающая его октановое число и температуру горения. Примечательно, что выпуск этого важного химиката впервые освоили именно в Омске: в свое время установка для выпуска МТБЭ стала первой в Сибири.
С тех пор прошло уже 29 лет, в течение которых производство постоянно модернизировалось: качество продукции, как и ее экологическая эффективность, только повышалось. Сейчас, по подсчетам специалистов, суммарный объем выпущенного в Омске МТБЭ составляет порядка 4,8 млн тонн продукции — вся она реализуется на нефтеперерабатывающие заводы от Ленинградской области до Хабаровского края.
«МБТЭ — это один из основных видов продукции „Омского каучука“, который позволят предприятию сохранять лидирующие позиции. Мы усовершенствовали технологию производства, сделав ее более эффективной, в том числе с точки зрения экологии. Сегодня наша доля рынка продолжает увеличиваться. Предприятие обладает крупнейшими мощностями среди отечественных заводов-производителей данной продукции, выпуская стратегически важную для рынка продукцию и укрепляя технологический суверенитет в топливном секторе российской экономики», — рассказал Сергей Иванилов, генеральный директор «Омского каучука».
Кроме внутреннего рынка, выпущенный ГК «Титан» метил-трет-бутиловый эфир реализуется и за рубежом: топливную добавку экспортируют в дружественные страны, а ее качество соответствует всем современным мировым стандартам. К слову, в России этот продукт тоже высоко оценен: омский МТБЭ неоднократно становился лауреатом федерального конкурса «100 лучших товаров России».