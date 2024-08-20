ГК «Титан» отметила 29-летие начала выпуска МТБЭ

С тех пор прошло уже 29 лет, в течение которых производство постоянно модернизировалось: качество продукции, как и ее экологическая эффективность, только повышалось. Сейчас, по подсчетам специалистов, суммарный объем выпущенного в Омске МТБЭ составляет порядка 4,8 млн тонн продукции — вся она реализуется на нефтеперерабатывающие заводы от Ленинградской области до Хабаровского края.