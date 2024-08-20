Диетолог Лазуренко прокомментировала миф, что червивые яблоки лучше магазинных

«Ридус» пообщался с диетологом и терапевтом Натальей Лазуренко. Она прокомментировала миф о том, что червивые яблоки лучше магазинных, так как не подвергались химической обработке. По словам эксперта, такие яблоки можно есть только в том случае, если оно только сорвано с дерева и вы точно знаете чем и как его обрабатывали. В противном случае в организм могут попасть болезнетворные микробы.