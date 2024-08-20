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Published Сегодня, 10:17

Modified Сегодня, 10:19

Updated Сегодня, 10:19

Диетолог Лазуренко прокомментировала миф, что червивые яблоки лучше магазинных

20 августа 2024, 10:17
Диетолог подчеркнула, что червивые яблоки можно есть только если вы сорвали их со своего огорода и сразу употребили. В противном случае в организм могут попасть болезнетворные бактерии.

«Ридус» пообщался с диетологом и терапевтом Натальей Лазуренко. Она прокомментировала миф о том, что червивые яблоки лучше магазинных, так как не подвергались химической обработке. По словам эксперта, такие яблоки можно есть только в том случае, если оно только сорвано с дерева и вы точно знаете чем и как его обрабатывали. В противном случае в организм могут попасть болезнетворные микробы.

Лазуренко отметила, что яблоки являются источником углевода, поэтому в них хорошо размножаются различные бактерии. Если червяк сделал в яблоке отверстие, то вероятность, что там появились микроорганизмы, достаточно высока. Эксперт порекомендовала выбирать целый фрукт. Она также посоветовала тем, кто опасается большого количества химии, обратить внимание на сезонные яблоки в магазинах. Диетолог отметила, что нежелательно, чтобы яблоки долго лежали и приехали из дальних стран, в которых их обрабатывали неизвестными химикатами.

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