Диетолог Лазуренко прокомментировала миф, что червивые яблоки лучше магазинных

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
«Ридус» пообщался с диетологом и терапевтом Натальей Лазуренко. Она прокомментировала миф о том, что червивые яблоки лучше магазинных, так как не подвергались химической обработке. По словам эксперта, такие яблоки можно есть только в том случае, если оно только сорвано с дерева и вы точно знаете чем и как его обрабатывали. В противном случае в организм могут попасть болезнетворные микробы.
Лазуренко отметила, что яблоки являются источником углевода, поэтому в них хорошо размножаются различные бактерии. Если червяк сделал в яблоке отверстие, то вероятность, что там появились микроорганизмы, достаточно высока. Эксперт порекомендовала выбирать целый фрукт. Она также посоветовала тем, кто опасается большого количества химии, обратить внимание на сезонные яблоки в магазинах. Диетолог отметила, что нежелательно, чтобы яблоки долго лежали и приехали из дальних стран, в которых их обрабатывали неизвестными химикатами.