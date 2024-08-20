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Posted Сегодня, 06:26

Published Сегодня, 06:26

Modified Сегодня, 06:28

Updated Сегодня, 06:28

Депутат Останина предложила списать кредиты пострадавшим от атак ВСУ жителям РФ

20 августа 2024, 06:26
Останина отметила, что банки сейчас должны быть более гуманными. Она добавила, что данный вопрос будет поднят в Государственной думе уже в ближайшее время.

Нина Останина, председатель Комитета Госдумы по защите семьи, в беседе с «Ридусом» призвала банки списать кредиты россиянам, которые пострадали от ударов ВСУ в Курской, Брянской и Белгородской областях.

Останина отметила, что в нынешнее время финансовые организации должны быть более гуманными и отказаться от взимания кредитов с людей, которые пострадали от атак со стороны ВСУ. Она добавила, что банки обязаны это сделать, так как в основном речь идет о потребительских кредитах, которые люди брали на то, чтобы открыть бизнес или собрать детей в школу. Депутат добавила, что этот вопрос будет обсуждаться в Госдуме, и что она лично обратится с ним к премьер-министру.

Ранее Центробанк рекомендовал банкам пойти навстречу заёмщикам, проживающим в зоне ЧС и предоставить им кредитные каникулы. Об этом информирует «Дума ТВ

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