Депутат Останина предложила списать кредиты пострадавшим от атак ВСУ жителям РФ

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
Нина Останина, председатель Комитета Госдумы по защите семьи, в беседе с «Ридусом» призвала банки списать кредиты россиянам, которые пострадали от ударов ВСУ в Курской, Брянской и Белгородской областях.
Останина отметила, что в нынешнее время финансовые организации должны быть более гуманными и отказаться от взимания кредитов с людей, которые пострадали от атак со стороны ВСУ. Она добавила, что банки обязаны это сделать, так как в основном речь идет о потребительских кредитах, которые люди брали на то, чтобы открыть бизнес или собрать детей в школу. Депутат добавила, что этот вопрос будет обсуждаться в Госдуме, и что она лично обратится с ним к премьер-министру.
Ранее Центробанк рекомендовал банкам пойти навстречу заёмщикам, проживающим в зоне ЧС и предоставить им кредитные каникулы. Об этом информирует «Дума ТВ