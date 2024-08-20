Депутат Останина предложила списать кредиты пострадавшим от атак ВСУ жителям РФ

Останина отметила, что в нынешнее время финансовые организации должны быть более гуманными и отказаться от взимания кредитов с людей, которые пострадали от атак со стороны ВСУ. Она добавила, что банки обязаны это сделать, так как в основном речь идет о потребительских кредитах, которые люди брали на то, чтобы открыть бизнес или собрать детей в школу. Депутат добавила, что этот вопрос будет обсуждаться в Госдуме, и что она лично обратится с ним к премьер-министру.