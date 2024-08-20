Автомобиль раздора. В Омской области пенсионер отсудил «семерку» у бывшей жены

В Исилькуле завершился необычный судебный процесс, в результате которого 85-летний собственник автомобиля «Лада 210740» отсудил его у свой бывшей жены. Как рассказали в пресс-службе судебных приставов, в столь преклонном возрасте пара решила развестись. После разрыва отношений экс-супруга продолжала хранить машину в своём гараже, и не разрешала бывшему мужу даже приближаться к машине. Пожилой омич оказался не промах и обратился в суд с иском об истребовании автомобиля из незаконного владения.