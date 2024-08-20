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Posted Сегодня, 05:55

Published Сегодня, 05:55

Modified Сегодня, 06:09

Updated Сегодня, 06:09

Иллюстрация

Автомобиль раздора. В Омской области пенсионер отсудил «семерку» у бывшей жены

20 августа 2024, 05:55
Фото: 1MI
Иллюстрация

Пожилой омич отсудил свою машину после разборок с бывшей женой

По неизвестной причине супруги решили развестись. Однако женщина оставила машину себе, хотя законные права собственности были у мужа. В дело вмешались судебные приставы.

В Исилькуле завершился необычный судебный процесс, в результате которого 85-летний собственник автомобиля «Лада 210740» отсудил его у свой бывшей жены. Как рассказали в пресс-службе судебных приставов, в столь преклонном возрасте пара решила развестись. После разрыва отношений экс-супруга продолжала хранить машину в своём гараже, и не разрешала бывшему мужу даже приближаться к машине. Пожилой омич оказался не промах и обратился в суд с иском об истребовании автомобиля из незаконного владения.

Суд удовлетворил иск, обязав женщину вернуть транспортное средство и покрыть судебные расходы. К ней в гости наведался судебный пристав и рассказал о необходимости вернуть машину владельцу.

Женщина не стала играть с судьбой и передала автомобиль бывшему супругу.

Ранее Город55 рассказывал о жителях многоквартирного дома на Левом берегу, которые незаконно «приватизировали» себе лестничную площадку, установив там свои вещи.

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#Кристина Антоносян#Общество#Омск#Омская область#Пенсионеры#УФССП#Новости#Приставы#Исилькульский район#Развод
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