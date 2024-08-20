Автомобиль раздора. В Омской области пенсионер отсудил «семерку» у бывшей жены

Posted Сегодня, 05:55
Published Сегодня, 05:55
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Updated Сегодня, 06:09
В Исилькуле завершился необычный судебный процесс, в результате которого 85-летний собственник автомобиля «Лада 210740» отсудил его у свой бывшей жены. Как рассказали в пресс-службе судебных приставов, в столь преклонном возрасте пара решила развестись. После разрыва отношений экс-супруга продолжала хранить машину в своём гараже, и не разрешала бывшему мужу даже приближаться к машине. Пожилой омич оказался не промах и обратился в суд с иском об истребовании автомобиля из незаконного владения.
Суд удовлетворил иск, обязав женщину вернуть транспортное средство и покрыть судебные расходы. К ней в гости наведался судебный пристав и рассказал о необходимости вернуть машину владельцу.
Женщина не стала играть с судьбой и передала автомобиль бывшему супругу.
Ранее Город55 рассказывал о жителях многоквартирного дома на Левом берегу, которые незаконно «приватизировали» себе лестничную площадку, установив там свои вещи.