«Авангард» пропустил 5 шайб от «Трактора» и проиграл стартовый матч мемориала Блинова

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Сегодня, 20 августа, на льду G-Drive Арены стартовал мемориал Виктора Блинова. Турнир открыли омский «Авангард» и челябинский «Трактор». Матч завершился ос счетом 5:2 в пользу гостей.
Первый период «Авангард» начал с атаки и сделал несколько активных заходов к воротам гостей. Защитник «Трактора» Марсель Ибрагимов получил малый штраф за блокировку. «Ястребам» не удалось реализовать численное преимущество. В середине периода «Трактор» вновь заработал удаление: на площадке одновременно находились шесть игроков гостевой команды. «Авангард» воспользовался большинством. Станислав Галиев открыл счет — 1:0. За две минуты до конца первого игрового отрезка гостям удалось сравнять. Отличился Дилан Сикьюра. С цифрами 1:1 на табло команды отправились на перерыв.
Во втором периоде «ястреб» Егор Мартынов жестко сыграл против соперника, а «Трактор» на отложенном штрафе забросил и вышел вперед — 1:2. Шайбу в ворота Павла Хомченко отправил Илья Карпухин. «Авангард» поехал отыгрываться, создал несколько опасных моментов у ворот гостей. Игрок «Трактора» Артем Блажиевский зацепил Илью Рейнгардта клюшкой по лицу и поехал в штраф-бокс на две минуты. Гости смогли выстоять в меньшинстве. Под конец периода за подножку удалился «ястреб» Александр Яремчук. «Авангард» пропустил в меньшинстве — 1:3. Дилан Сикьюра оформил дубль.
В третьем периоде «ястребы» попытались спасти матч. Однако и «Трактор» отвечал контратаками. В итоге гости забросили четвертую шайбу в ворота Хомченко. Ее автором стал Данил Юртайкин. В середине периода Блажиевский получил две минуты штрафа, а «ястреб» Алексей Макеев сократил отставание — 2:4. «Авангард» снял вратаря в конце периода и пропустил в пустые. Итоговый счет — 2:5.
Следующую игру «Авангард» проведет завтра, 21 августа. Команда встретится с «Барысом» из Астаны. Ранее Город55 публиковал полное расписание турнира имени Блинова: