«Авангард» пропустил 5 шайб от «Трактора» и проиграл стартовый матч мемориала Блинова

Во втором периоде «ястреб» Егор Мартынов жестко сыграл против соперника, а «Трактор» на отложенном штрафе забросил и вышел вперед — 1:2. Шайбу в ворота Павла Хомченко отправил Илья Карпухин. «Авангард» поехал отыгрываться, создал несколько опасных моментов у ворот гостей. Игрок «Трактора» Артем Блажиевский зацепил Илью Рейнгардта клюшкой по лицу и поехал в штраф-бокс на две минуты. Гости смогли выстоять в меньшинстве. Под конец периода за подножку удалился «ястреб» Александр Яремчук. «Авангард» пропустил в меньшинстве — 1:3. Дилан Сикьюра оформил дубль.