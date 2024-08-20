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Published Сегодня, 09:50

Modified Сегодня, 09:50

Updated Сегодня, 09:50

Американец подал в суд на создателей Elden Ring за чрезмерную сложность

Американец подал в суд на создателей Elden Ring за чрезмерную сложность

20 августа 2024, 09:50
Фото: Изображение Midjourney
Истец считает, что обычные игроки не могут пройти всю игру. По его мнению, несправедливо, что при этом все платят полную стоимость игры. При этом, как определены способности обычного игрока — неизвестно.

Как сообщает портал newkhakasiya.online, разбирательство по иску назначено на 25 августа. Однако шансов выиграть у мужчины практически нет, так как игра проходима, пусть и сложная. В подобных случаях необходимо «голосовать кошельком» и не покупать заведомо сложные игры. Elden Ring заранее подавалась как очень сложная игра, хотя по сравнению с другой серией игр от того же создателя — Dark Souls — дружелюбнее к новичкам.

Пользователи в Сети регулярно спорят о том, что стоит сделать «соулслайки» более простыми и доступными для широкой аудитории. Сторонники снижения сложности отмечают, что не все могут пройти игру чисто физически. На что сторонники хардкорного режима отмечают, что, если игра станет проще, она не будет приносить удовольствия.

Ранее стример Kai Cenat обращался за помощью к психотерапевту, так как не мог пройти одного из боссов. А стримерша MissMikkaa показала, что при определенной сноровке игру вместе с дополнением можно пройти даже на танцевальном коврике.

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