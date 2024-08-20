Американец подал в суд на создателей Elden Ring за чрезмерную сложность

Как сообщает портал newkhakasiya.online, разбирательство по иску назначено на 25 августа. Однако шансов выиграть у мужчины практически нет, так как игра проходима, пусть и сложная. В подобных случаях необходимо «голосовать кошельком» и не покупать заведомо сложные игры. Elden Ring заранее подавалась как очень сложная игра, хотя по сравнению с другой серией игр от того же создателя — Dark Souls — дружелюбнее к новичкам.