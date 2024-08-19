Жительница Кубани победила на конкурсе РЭО и ВФМ и побывала на Камчатке

Согласно заявлению гендиректора РЭО Дениса Буцаева, в марте текущего года среди участников ВФМ в «Сириусе» был проведен конкурс, направленный не только на продвижение идеи о раздельном сборе мусора и пропаганду экопривычек, но и на продвижение принципов экономики замкнутого цикла в целом. Молодые россияне принимали активное участие в состязании. Без сомнения, они руководствовались не только желанием стать обладателями главного приза, но и своей заинтересованностью в экоповестке.