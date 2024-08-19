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Жительница Кубани победила на конкурсе РЭО и ВФМ и побывала на Камчатке

Жительница Кубани победила на конкурсе РЭО и ВФМ и побывала на Камчатке

19 августа 2024, 14:42
Фото: 1MI
Жительнице Краснодарского края Александре Аверьяновой, победившей в конкурсе Российского экологического оператора (РЭО) и Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ), в качестве приза вручили сертификат на путешествие на Камчатку.

Согласно заявлению гендиректора РЭО Дениса Буцаева, в марте текущего года среди участников ВФМ в «Сириусе» был проведен конкурс, направленный не только на продвижение идеи о раздельном сборе мусора и пропаганду экопривычек, но и на продвижение принципов экономики замкнутого цикла в целом. Молодые россияне принимали активное участие в состязании. Без сомнения, они руководствовались не только желанием стать обладателями главного приза, но и своей заинтересованностью в экоповестке.

Конкурсанты занимались поиском зон, в которых расположены арт-объекты экопросветительского проекта РЭО «Зеленый квадрат», а главный лауреат был выбран при помощи рандомайзера, пишет 56orb.ru.

По словам PR-директора департамента коммуникаций РЭО Дмитрия Бойко, главным призом конкурса был сертификат на тур на Камчатку. Всего на награду претендовали 1000 участников, а победительницей стала Александра Аверьянова, которая всегда мечтала отправиться в эти места. Заветное желание девушки исполнилось в текущем месяце.

В соцсетях Александра выразила восхищение красотами Камчатского полуострова, заявив, что впечатления от поездки и от природной мощи были невероятными. «Когда стоишь на берегу, кажется, что он простирается до самого горизонта. До сих пор не верю, что нахожусь в этом месте. Спасибо РЭО, ВФМ-2024 за возможность увидеть своими глазами другой конец нашей страны», — написала девушка.

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