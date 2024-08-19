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Омичи пожаловались на закрытие железнодорожного переезда в Советском округе

Важен для жителей. Омичи пожаловались на закрытие ж/д переезда в Советском округе

19 августа 2024, 12:52
Фото: 1MI

Омичи пожаловались на закрытие железнодорожного переезда в Советском округе

Жители Советского округа попросили у властей не закрывать железнодорожный переезд на улице Комбинатской. По словам автолюбителей, через этого участок проходит большой поток транспорта.

Жители Советского округа Омска попросили городскую администрацию не закрывать железнодорожный переезд на улице Комбинатской. По словам автолюбителей, по этому участку проходит большое количество транспорта, кроме того, через него омичи едут на работу в предприятия.

«С 1 октября 2024 года закрывается один из очень необходимых ж/д переездов по ул. Комбинатская. Люди ежедневно через него едут на работу к предприятиям, поток огромный. Обращаюсь от многочисленных жителей и гостей Омска, которым необходим данный переезд. Помогите разрешить ситуацию и не закрывать его», — написал один из водителей в паблике «Аварийный Омск».

Напомним, что недавно жители отдаленных деревень Омской области пожаловались на качество дорог. Из-за обилия грязи, в населенные пункты не могут проехать машины с продовольствием.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Жалобы#Новости#Жалоба#Переезд#Жалобы жителей#Железнодорожный переезд
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