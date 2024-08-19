Важен для жителей. Омичи пожаловались на закрытие ж/д переезда в Советском округе

Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
Жители Советского округа Омска попросили городскую администрацию не закрывать железнодорожный переезд на улице Комбинатской. По словам автолюбителей, по этому участку проходит большое количество транспорта, кроме того, через него омичи едут на работу в предприятия.
«С 1 октября 2024 года закрывается один из очень необходимых ж/д переездов по ул. Комбинатская. Люди ежедневно через него едут на работу к предприятиям, поток огромный. Обращаюсь от многочисленных жителей и гостей Омска, которым необходим данный переезд. Помогите разрешить ситуацию и не закрывать его», — написал один из водителей в паблике «Аварийный Омск».
Напомним, что недавно жители отдаленных деревень Омской области пожаловались на качество дорог. Из-за обилия грязи, в населенные пункты не могут проехать машины с продовольствием.