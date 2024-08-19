В Омской области ищут полтора десятка судей

Вакансии открыты как в городе, так и в районах.

На сайте Квалификационной колегии судей Омской области 16 августа разместили свежие вакансии для судей. Заявления и документы от кандидатов принимают до 23 сентября. Судьи требуются в Арбитражный суд Омской области (1 вакансия), Омский областной суд (2 вакансии), Кировский районный суд Омска (1 вакансия), Первомайский районный суд Омска (2 вакансии), Советский районный суд Омска, Большереченский районный суд, Исилькульский городской суд, Крутинский районный суд (по 1 вакансии). Также ищут мировых судей: в Муромцевском и Седельниковском районах, в Ленинском, Октябрьском и Советском округах Омска. Судьи назначаются на должность указом президента сроком на 6 лет. Мировые судьи назначаются Законодательными органами власти на 3 года. Ранее Город55 рассказывал, что Владимир Путин назначил главу Восьмого арбитражного суда в Омске. Председателем стал Евгений Кливер. Президент подписал указ. Восьмой арбитражный суд в Омске возглавил опытный юрист Узнать подробнее