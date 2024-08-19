В Омске вновь ищут специалистов, которые проследят за нарушениям в сфере ЖКХ

Posted Сегодня, 04:31
Published Сегодня, 04:31
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Updated Сегодня, 04:33
Госжилинспекция Омской области в середине августа разместила вакансии для главных специалистов Первого территориального отдела. Заявки от кандидатов принимают до 5 сентября.
Сотрудникам предстоит заниматься проверкой объектов ЖКХ, составлять протоколы об административных правонарушениях. Предусмотрены командировки и ненормированный рабочий день. Кандидатам на должность необходимо иметь высшее образование и опыт госслужбы. Соискателям готовы предложить зарплату от 38 270 до 52 570 рублей.
Отметим, что на аналогичную должность ГЖИ уже размещала вакансии месяц назад.
Ранее Город55 рассказывал, что в Омске срочно требуются советники губернатора, начальники и специалисты.