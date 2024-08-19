В Омске вновь ищут специалистов, которые проследят за нарушениям в сфере ЖКХ

Сотрудникам предстоит заниматься проверкой объектов ЖКХ, составлять протоколы об административных правонарушениях. Предусмотрены командировки и ненормированный рабочий день. Кандидатам на должность необходимо иметь высшее образование и опыт госслужбы. Соискателям готовы предложить зарплату от 38 270 до 52 570 рублей.