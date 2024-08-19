gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:31

Published Сегодня, 04:31

Modified Сегодня, 04:33

Updated Сегодня, 04:33

Иллюстрация

В Омске вновь ищут специалистов, которые проследят за нарушениям в сфере ЖКХ

19 августа 2024, 04:31
Фото: 1MI
Иллюстрация
В Госжилинспекции готовы предложить зарплату до 52 тысяч рублей.

Госжилинспекция Омской области в середине августа разместила вакансии для главных специалистов Первого территориального отдела. Заявки от кандидатов принимают до 5 сентября.

Сотрудникам предстоит заниматься проверкой объектов ЖКХ, составлять протоколы об административных правонарушениях. Предусмотрены командировки и ненормированный рабочий день. Кандидатам на должность необходимо иметь высшее образование и опыт госслужбы. Соискателям готовы предложить зарплату от 38 270 до 52 570 рублей.

Отметим, что на аналогичную должность ГЖИ уже размещала вакансии месяц назад.

Ранее Город55 рассказывал, что в Омске срочно требуются советники губернатора, начальники и специалисты.

До 60 тысяч. В Омске ищут советников губернатора, начальников и специалистов
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Образование#ЖКХ#Омск#Зарплата#Госжилинспекция#Вакансии#Проверки#Госслужба#Опыт работы#Административные правонарушения
Подпишитесь
Инсайд: в деле о лишении лицензии «ОМЦ» засветился экс-глава минздрава Мураховский
Сегодня, 05:00
Пять отказов. Стали известны подробности благоустройства территории у «Маяковского»
Сегодня, 06:21
Ночью в небе над Омском появится огромная голубая Луна. Объясняем, что это за чудеса
Сегодня, 06:00
У губернатора Омской области появятся четыре полпреда в районах
Сегодня, 08:22
Антициклон из Казахстана. В Омскую область вернется мощное тепло
Сегодня, 07:20
Награжден Орденом Мужества. В Омской области простились с военным, погибшим на СВО
Сегодня, 04:15