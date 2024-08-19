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«Уральские авиалинии» платят 120 тысяч рублей за стресс

19 августа 2024, 06:49
Из-за аварийной посадки самолета компании «Уральские авиалиния», которая произошла еще в прошлом году в поле под Новосибирском, одной из пассажирок пришлось лечиться у психотерапевта.

Она подала в суд, который встал на сторону пострадавшей и обязал перевозчика выплатить ей 120 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Омского областного суда.

В суде сообщили следующее:

В момент аварийной посадки на пшеничное поле пассажирка испытала сильнейший стресс. Из-за непрекращающегося психологического волнения была вынуждена обратиться к психотерапевту. В результате, был поставлен диагноз «острая реакция на стресс»

В результате районный суд пришел к выводу, что авиакомпания исполнила услугу по перевозке ненадлежащим образом, а пассажирка в связи с экстренной посадкой самолета в поле получила нравственные страдания, переживания и продолжающийся стресс. Таким образом, судья встал на сторону истца.

«С учетом этого суд обязал взыскать с ОАО АК „Уральские авиалинии“ в пользу истца компенсацию морального вреда в сумме 80 тысяч рублей, штраф в сумме 40 тысяч рублей», — сказано в сообщении суда.

Стоит отметить, что в последнее время «Уральские авиалинии» стали часто фигурировать в различных скандалах. Особенно это касается задержек рейсов. Так, в конце июля из Сочи было задержано 7 авиарейсов компании. Кроме того, 180 человек также ожидали вылета из Перми в Анталью 22 июля, 10 авиарейсов было задержано накануне и в Москве, пишет ИА «УралПолит.ru».

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