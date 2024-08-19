Стюардесса поделилась способом, как избавиться от заложенности ушей в самолете

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
Во время взлета или посадки у пассажиров самолета часто закладывает уши, особенно от этого страдают маленькие дети и люди с насморком. Стюардесса рассказала «Тонкостям туризма», почему это происходит и как избавиться от неприятных ощущений.
Заложенность ушей в самолете возникает из-за перепадов давления. Когда лайнер набирает высоту, давление в салоне немного падает, и барабанная перепонка вдавливается вовнутрь. Чтобы смягчить этот эффект, можно воспользоваться берушами. Стоит попробовать рассасывать леденцы, также помогает справиться с проблемой с сглатывание. Отмечается, что если вы хотите избавиться от заложенности с помощью конфет, нужно выбирать именно сосательные, от других результата не будет.
Однако есть еще один способ борьбы с перепадами давления, называется он «Чебурашка». Стюардесса рассказала, что этот метод действенный, несмотря на смешное название.
Чтобы воспользоваться методом, понадобятся два одноразовых стаканчика, горячая вода, салфетки или любой другой впитывающий материал, например, ватные диски. Весь необходимый набор может предоставить стюардесса.
Помните салфетки и заполните ими каждый стаканчик примерно на треть, плотно их утрамбовывая. Потом налейте в емкости кипяток, чтобы он пропитал все клочки и стакан прогрелся. Позже, когда самолет начнет взлетать, приложите стаканчики к ушам и сидите, изображая Чебурашку. Заканчивать можно, как только воздушное судно наберет высоту.
При перепадах давления разогретый пластик «принимает на себя удар»: емкость деформируется, а барабанная перепонка при этом остается в порядке. Таким образом происходит компенсация давления. Не стоит торопиться выкидывать изобретение после взлета, ведь теплые стаканчики облегчат дискомфорт и во время посадки.