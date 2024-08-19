Стюардесса поделилась способом, как избавиться от заложенности ушей в самолете

Заложенность ушей в самолете возникает из-за перепадов давления. Когда лайнер набирает высоту, давление в салоне немного падает, и барабанная перепонка вдавливается вовнутрь. Чтобы смягчить этот эффект, можно воспользоваться берушами. Стоит попробовать рассасывать леденцы, также помогает справиться с проблемой с сглатывание. Отмечается, что если вы хотите избавиться от заложенности с помощью конфет, нужно выбирать именно сосательные, от других результата не будет.