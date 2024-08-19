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Published Сегодня, 07:57

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Updated Сегодня, 08:04

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Статистика растет. Омские подростки все чаще совершают преступления

19 августа 2024, 07:57
Фото: 1MI
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Омские подростки все чаще идут на преступления

Статистика таких правонарушений выросла по сравнению с 2023 годом. При этом уменьшилось количество злодеяний в общественных местах, на улице и в алкогольном опьянении. Бытовых преступлений тоже стало меньше.

В Омской области зафиксировано увеличение числа преступлений, которые совершают несовершеннолетние. Как рассказали в омской прокуратуре, с января по июль 2024 года подростки пошли на преступление 142 раза, что на 27,9% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Также увеличилось число преступлений в группе: таких случаев зафиксировано 1227, в то время как в прошлом году их было 997.

При этом в регионе в два раза реже стали совершать преступления на улице. Сократилось количество правонарушений в общественных местах, в состоянии алкогольного опьянения и бытовые преступления.

В целом, за семь месяцев в регионе зарегистрировано 12 747 различных преступлений — на 10,7% меньше, чем с января по июль 2023 года.

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#Кристина Антоносян#Происшествия#Криминал#Преступление#Полиция#Омск#Омская область#Прокуратура#Подростки#Новости
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