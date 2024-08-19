Статистика растет. Омские подростки все чаще совершают преступления

В Омской области зафиксировано увеличение числа преступлений, которые совершают несовершеннолетние. Как рассказали в омской прокуратуре, с января по июль 2024 года подростки пошли на преступление 142 раза, что на 27,9% больше показателя за аналогичный период прошлого года.