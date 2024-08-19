Статистика растет. Омские подростки все чаще совершают преступления

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
Modified Сегодня, 08:04
Updated Сегодня, 08:04
В Омской области зафиксировано увеличение числа преступлений, которые совершают несовершеннолетние. Как рассказали в омской прокуратуре, с января по июль 2024 года подростки пошли на преступление 142 раза, что на 27,9% больше показателя за аналогичный период прошлого года.
Также увеличилось число преступлений в группе: таких случаев зафиксировано 1227, в то время как в прошлом году их было 997.
При этом в регионе в два раза реже стали совершать преступления на улице. Сократилось количество правонарушений в общественных местах, в состоянии алкогольного опьянения и бытовые преступления.
В целом, за семь месяцев в регионе зарегистрировано 12 747 различных преступлений — на 10,7% меньше, чем с января по июль 2023 года.