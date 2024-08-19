Шиповник, ежевика, лисички. Что собирают грибники в лесах Омской области

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
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Updated Сегодня, 07:57
В паблике «Грибы. Грибники Омска и Омской области» омичи делятся снимками своих находок в лесах нашего региона. Август выдался богатый на разные ягоды, грибы и даже шиповник. В Оконешниковском и Кормиловском районах собирают молодые и чистенькие грибы, особенно много млечников, волнушек, груздей, лисичек и дождевиков.
В Саргатском районе омичам удалось собрать много шиповника и немного ежевики, также они заметили много карасей в местных водоемах и осиных гнезд.
В Азовском и Полтавском районах много белых и других благородных грибов. Омичи радуются улову и делятся результатами тихой охоты. В Таврическом районе обильно растут грузди и коровники, также много грибов собирают в лесах возле поселка Дачный и Красноярского тракта. Где еще можно найти грибы — в материале Города55.