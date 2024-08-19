Шиповник, ежевика, лисички. Что собирают грибники в лесах Омской области

В Азовском и Полтавском районах много белых и других благородных грибов. Омичи радуются улову и делятся результатами тихой охоты. В Таврическом районе обильно растут грузди и коровники, также много грибов собирают в лесах возле поселка Дачный и Красноярского тракта. Где еще можно найти грибы — в материале Города55.