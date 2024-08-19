Прокуратура организовала проверку по факту загрязнения реки в Кузбассе

По результатам обследования водных объектов был выявлен ряд нарушений: сбросы загрязненных сточных вод в реку, изменение русла рек без соответствующей разрешительной документации, отсутствие нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, размещение в русле водного объекта дорог и отвалов размываемых грунтов. Устанавливаются все детали и обстоятельства, которые привели к данным нарушениям.