gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 19:18

Published Сегодня, 19:18

Modified Сегодня, 19:18

Updated Сегодня, 19:18

Прокуратура организовала проверку по факту загрязнения реки в Кузбассе

19 августа 2024, 19:18
Кузбасские специалисты обследовали несколько водоемов, в том числе реку Кию, и выявили ряд нарушений. Также отмечается, что продолжится работа с золотодобывающими компаниями, которые наносят вред экологии.

Прокуратура Тисульского муниципального округа и Минприроды Кузбасса организовали проверку по факту загрязнения реки Кии и других водоемов из-за деятельности золотодобывающих компаний, пишет VSE42.RU.

По результатам обследования водных объектов был выявлен ряд нарушений: сбросы загрязненных сточных вод в реку, изменение русла рек без соответствующей разрешительной документации, отсутствие нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, размещение в русле водного объекта дорог и отвалов размываемых грунтов. Устанавливаются все детали и обстоятельства, которые привели к данным нарушениям.

По результатам проверок будет правовая оценка и приняты процессуальные решения. Виновники понесут соответствующее наказание.

Также отмечается, что по поручению врио губернатора Кузбасса Ильи Середюка будет продолжаться работа, направленная на стабилизацию экологической нагрузки на окружающую среду и предотвращение причинения вреда водоемам со стороны золотодобытчиков, сообщается в официальном Telegram-канале Минприроды Кузбасса.

Подпишитесь
Инсайд: в деле о лишении лицензии «ОМЦ» засветился экс-глава минздрава Мураховский
Сегодня, 05:00
Пять отказов. Стали известны подробности благоустройства территории у «Маяковского»
Сегодня, 06:21
Ночью в небе над Омском появится огромная голубая Луна. Объясняем, что это за чудеса
Сегодня, 06:00
В Омске нашли ответственного за подготовку к зиме
Сегодня, 08:54
Бархатный сезон. На Омскую область надвигается мощное потепление
Сегодня, 07:20
Награжден Орденом Мужества. В Омской области простились с военным, погибшим на СВО
Сегодня, 04:15