Прокуратура организовала проверку по факту загрязнения реки в Кузбассе

Posted Сегодня, 19:18
Published Сегодня, 19:18
Modified Сегодня, 19:18
Updated Сегодня, 19:18
Прокуратура Тисульского муниципального округа и Минприроды Кузбасса организовали проверку по факту загрязнения реки Кии и других водоемов из-за деятельности золотодобывающих компаний, пишет VSE42.RU.
По результатам обследования водных объектов был выявлен ряд нарушений: сбросы загрязненных сточных вод в реку, изменение русла рек без соответствующей разрешительной документации, отсутствие нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, размещение в русле водного объекта дорог и отвалов размываемых грунтов. Устанавливаются все детали и обстоятельства, которые привели к данным нарушениям.
По результатам проверок будет правовая оценка и приняты процессуальные решения. Виновники понесут соответствующее наказание.
Также отмечается, что по поручению врио губернатора Кузбасса Ильи Середюка будет продолжаться работа, направленная на стабилизацию экологической нагрузки на окружающую среду и предотвращение причинения вреда водоемам со стороны золотодобытчиков, сообщается в официальном Telegram-канале Минприроды Кузбасса.