Потушили 62 пожара. В Омске в огне погибли два человека

В МЧС по Омской области рассказали об итогах за прошедшую неделю с 12 по 18 августа. Всего спасатели потушили 62 пожара, из них в 23 случаях горели трава и мусор. Ложных вызовов зафиксировано 40, а на пожарах спасли четырех человек. К сожалению, двое людей погибли.