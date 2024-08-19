Потушили 62 пожара. В Омске в огне погибли два человека

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В МЧС по Омской области рассказали об итогах за прошедшую неделю с 12 по 18 августа. Всего спасатели потушили 62 пожара, из них в 23 случаях горели трава и мусор. Ложных вызовов зафиксировано 40, а на пожарах спасли четырех человек. К сожалению, двое людей погибли.
Зарегистрировано 183 ложных срабатывания сигнализации.
Спасатели просят не оставлять технику включенной, не перегружать электросети и внимательно все проверять при выходе из дома.
Ранее Город55 писал об омиче, который закурил в доме и уснул, из-за чего начался пожар. Его не смогли спасти живым. Другой случай стал удачнее — после работы омич разогревал ужин, уснул и начался пожар. Его успели вытащить из дома.