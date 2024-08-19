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Published Сегодня, 04:47

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Updated Сегодня, 04:54

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Потушили 62 пожара. В Омске в огне погибли два человека

19 августа 2024, 04:47
Фото: gorod55.ru
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За неделю в Омске в пожарах погибли два человека

Спасатели выезжали на вызовы всю неделю, из них 40 вызовов оказались ложными. Омичей просят не «баловаться», вызывая пожарных, ведь это может стоить человеческих жизней.

В МЧС по Омской области рассказали об итогах за прошедшую неделю с 12 по 18 августа. Всего спасатели потушили 62 пожара, из них в 23 случаях горели трава и мусор. Ложных вызовов зафиксировано 40, а на пожарах спасли четырех человек. К сожалению, двое людей погибли.

Зарегистрировано 183 ложных срабатывания сигнализации.

Спасатели просят не оставлять технику включенной, не перегружать электросети и внимательно все проверять при выходе из дома.

Ранее Город55 писал об омиче, который закурил в доме и уснул, из-за чего начался пожар. Его не смогли спасти живым. Другой случай стал удачнее — после работы омич разогревал ужин, уснул и начался пожар. Его успели вытащить из дома.

Очень устал. Омич чуть не сгорел, уснув после работы с ужином на плите
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#Кристина Антоносян#Происшествия#Омск#ГУ МЧС по Омской области#Пожары#МЧС#ГУ МЧС#Новости#Лесные пожары#Спасатели#Пожары в Омской области
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