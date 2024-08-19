Пострадали тысячи омичей. Что делать, если укусил клещ

Тем не менее, опасность быть укушенным остается высокой. В случае укуса необходимо обратиться в ближайший травмпункт. Желательно при этом сохранить клеща, чтобы сдать его на анализ. Омичам рекомендуют на отдыхе носить закрытую одежду, использовать репелленты и регулярно осматривать себя, детей и животных на присутствие клещей.