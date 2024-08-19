Пострадали тысячи омичей. Что делать, если укусил клещ

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
Modified Сегодня, 06:18
Updated Сегодня, 06:18
Лето в Омской области — не только пора отдыха, но и опасности от агрессивных паукообразных. Голодные клещи активно атакуют население региона. Как рассказали в Роспотребнадзоре, зарегистрировано уже 3518 случаев укусов, в числе пострадавших 1066 детей.
В целях профилактики обработано 3000 га территории, 95,4 тысячи человек привиты от клещевого энцефалита, исследовано 99,1% клещей, снятых с людей.
Тем не менее, опасность быть укушенным остается высокой. В случае укуса необходимо обратиться в ближайший травмпункт. Желательно при этом сохранить клеща, чтобы сдать его на анализ. Омичам рекомендуют на отдыхе носить закрытую одежду, использовать репелленты и регулярно осматривать себя, детей и животных на присутствие клещей.