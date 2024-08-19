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Published Сегодня, 05:33

Modified Сегодня, 06:18

Updated Сегодня, 06:18

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Пострадали тысячи омичей. Что делать, если укусил клещ

19 августа 2024, 05:33
Фото: 1MI
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В Омске клещи покусали тысячу детей

Всего зарегистрировано 3518 случаев укусов, треть укушенных — это дети. Специалисты обрабатывают территории, тем не менее, клещи успевают добираться до омичей.

Лето в Омской области — не только пора отдыха, но и опасности от агрессивных паукообразных. Голодные клещи активно атакуют население региона. Как рассказали в Роспотребнадзоре, зарегистрировано уже 3518 случаев укусов, в числе пострадавших 1066 детей.

В целях профилактики обработано 3000 га территории, 95,4 тысячи человек привиты от клещевого энцефалита, исследовано 99,1% клещей, снятых с людей.

Тем не менее, опасность быть укушенным остается высокой. В случае укуса необходимо обратиться в ближайший травмпункт. Желательно при этом сохранить клеща, чтобы сдать его на анализ. Омичам рекомендуют на отдыхе носить закрытую одежду, использовать репелленты и регулярно осматривать себя, детей и животных на присутствие клещей.

В пределах нормы. Более трех тысяч омичей пострадали от укусов клещей в этом году
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#Кристина Антоносян#Общество#Омск#Дети#Парки#Новости#Клещи#Укус клеща#Взрослые
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