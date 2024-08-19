Под Самарой пройдет секретный показ нового сериала

Posted Сегодня, 18:57
Published Сегодня, 18:57
Modified Сегодня, 18:57
Updated Сегодня, 18:57
Всего фестиваль примут 14 городов страны. Самара стала одним из двух, где пройдут наиболее яркие мероприятия проекта. Жители и гости смогут принять участие в массовых показах под открытым небом, встретиться с актерами и режиссерами отечественных сериалов.
Организаторы сообщают, что главные события фестиваля состоятся в пятницу, 23 августа, на спуске у площади Славы.
Программа в амфитеатре начнется в 19:00. Запланировано выступление группы Pluush, показ сериала «Бедные смеются, богатые плачут» (16+), а затем автограф-сессия и общение с исполнителем главной роли Михаилом Сотниковым и режиссером Анной Лобановой.
Также в этот день устроят розыгрыш, победители которого вместе с журналистами и блогерами получат возможность принять участие в закрытом показе нового сериала «Капельник» (16+) и встрече с исполнительницей главной роли актрисой Асей Резник.
Эти мероприятия запланированы на 27 августа. Однако место проведения держат в секрете. Известно, что это площадка неподалеку от Самары.