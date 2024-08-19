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Posted 19 августа, 12:36

Published 19 августа, 12:36

Modified Сегодня, 12:40

Updated Сегодня, 12:40

Певица Ольга Бузова проговорилась о своей беременности

19 августа 2024, 12:36
Телеведущая, певица и актриса Ольга Бузова намекнула, что ждет ребенка. О своей беременности она заговорила в беседе с журналисткой в Екатеринбурге.

На модном показе, который проходил в музейном комплексе УГМК в Верхней Пышме, за кулисами Бузова заявила корреспонденту, что самое главное, когда внутри человека что-то живет.

«Пиарщик просто убьет», — отметила с юмором певица, начиная рассказ о личной жизни.

Бузова призналась, что влюблена и счастлива, пишет 360ru.

«А как вы думаете, [у меня] будет девочка или мальчик?» — спросила у журналистки артистка, поглаживая свой живот.

Та ответила, что согласна на двойню. Бузова также выразила надежду, что у нее родятся близнецы. При этом певица не назвала конкретных сроков своей беременности, а также не уточнила, когда именно она ждет прибавление в семье.

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