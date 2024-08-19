Певица Ольга Бузова проговорилась о своей беременности

Posted 19 августа, 12:36
Published 19 августа, 12:36
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
На модном показе, который проходил в музейном комплексе УГМК в Верхней Пышме, за кулисами Бузова заявила корреспонденту, что самое главное, когда внутри человека что-то живет.
«Пиарщик просто убьет», — отметила с юмором певица, начиная рассказ о личной жизни.
Бузова призналась, что влюблена и счастлива, пишет 360ru.
«А как вы думаете, [у меня] будет девочка или мальчик?» — спросила у журналистки артистка, поглаживая свой живот.
Та ответила, что согласна на двойню. Бузова также выразила надежду, что у нее родятся близнецы. При этом певица не назвала конкретных сроков своей беременности, а также не уточнила, когда именно она ждет прибавление в семье.