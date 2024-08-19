Оторваны от мира. Омичи не могут выбраться из отдаленной деревни из-за плохой дороги

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
В редакцию Города55 обратились жители отдаленных деревень Муромцевского района Омской области. По словам местных, путь к населенным пунктам закрыт для любого вида транспорта, причина этому — плачевное состояние дорог.
«Три деревни Низовского сельского поселения — Гузенево, Юдинка и Большекрасноярка — оторваны о внешнего мира. Нет дороги. На сегодняшний день от нас крайне редко ходит автобус до райцентра. Поставщики хлебобулочных изделий отказываются от поставки своей продукции в эти деревни из-за дорог, люди без хлеба», — рассказал один из местных жителей.
Кроме того, сельчане боятся, что в отдаленные деревни не сможет проехать машина скорой помощи или бригады других экстренных служб.
«Не дай бог потребуется скорая помощь или другие экстренные службы. они до нас просто не смогут доехать», — добавил автор жалобы.
Напомним, что ранее омичи пожаловались на состояние аллей на Ново-Южном кладбище. По словам автора сообщения, участок уже давно размыло дождями, сложившаяся ситуация сохраняется уже долгое время.