Оторваны от мира. Омичи не могут выбраться из отдаленной деревни из-за плохой дороги

Омичи не могут выбраться из отдаленной деревни из-за плохой дороги

Жители нескольких деревень, расположенных в Муромцевском районе Омской области, рассказали о плачевном состоянии местных дорог. По словам сельчан, в населенные пункты не могут проехать даже машины с продовольствием.