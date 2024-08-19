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Омичи не могут выбраться из отдаленной деревни из-за плохой дороги

Оторваны от мира. Омичи не могут выбраться из отдаленной деревни из-за плохой дороги

19 августа 2024, 12:10
Фото: 1MI

Омичи не могут выбраться из отдаленной деревни из-за плохой дороги

Жители нескольких деревень, расположенных в Муромцевском районе Омской области, рассказали о плачевном состоянии местных дорог. По словам сельчан, в населенные пункты не могут проехать даже машины с продовольствием.

В редакцию Города55 обратились жители отдаленных деревень Муромцевского района Омской области. По словам местных, путь к населенным пунктам закрыт для любого вида транспорта, причина этому — плачевное состояние дорог.

«Три деревни Низовского сельского поселения — Гузенево, Юдинка и Большекрасноярка — оторваны о внешнего мира. Нет дороги. На сегодняшний день от нас крайне редко ходит автобус до райцентра. Поставщики хлебобулочных изделий отказываются от поставки своей продукции в эти деревни из-за дорог, люди без хлеба», — рассказал один из местных жителей.

Кроме того, сельчане боятся, что в отдаленные деревни не сможет проехать машина скорой помощи или бригады других экстренных служб.

«Не дай бог потребуется скорая помощь или другие экстренные службы. они до нас просто не смогут доехать», — добавил автор жалобы.
Видео: Предоставлено Городу55

Напомним, что ранее омичи пожаловались на состояние аллей на Ново-Южном кладбище. По словам автора сообщения, участок уже давно размыло дождями, сложившаяся ситуация сохраняется уже долгое время.

Лужи и ямы. Омичи пожаловались на состояние дорог на территории Ново-Южного кладбища
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