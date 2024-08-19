Отдала все сбережения. Пожилая омичка перевела мошенникам полмиллиона рублей

Как выяснили во время проверки, женщина, инвалид 1 группы, несколько раз получала звонки от неизвестных лиц. В силу возраста и состояния здоровья она не могла вспомнить содержание разговоров. Однако, последствия оказались плачевными: пенсионерка перевела мошенникам все свои сбережения — более 550 тысяч рублей.