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Published Сегодня, 06:38

Modified Сегодня, 06:40

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Отдала все сбережения. Пожилая омичка перевела мошенникам полмиллиона рублей

19 августа 2024, 06:38
Фото: 1MI
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Омской пенсионерке вернули 500 тысяч, которые украли мошенники

К счастью, прокуратуре удалось обернуть дело в пользу пенсионерки. Все деньги списали со счета мошенника обратно на ее карту. Как выяснилось, злоумышленник находился в Тульской области.

Как выяснили во время проверки, женщина, инвалид 1 группы, несколько раз получала звонки от неизвестных лиц. В силу возраста и состояния здоровья она не могла вспомнить содержание разговоров. Однако, последствия оказались плачевными: пенсионерка перевела мошенникам все свои сбережения — более 550 тысяч рублей.

В ходе расследования уголовного дела о мошенничестве было установлено, что деньги поступили на счет жителя Тульской области, который выступил в роли «дроппера», передав свои банковские данные преступникам для вывода денежных средств.

Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с мошенника незаконно полученных денег. Суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме.

Прокуратура проконтролирует фактическое исполнение судебного решения, чтобы пенсионерка смогла вернуть свои сбережения.

Ранее Город55 писал об омичке, которая стала жертвой мошенников, завела несколько кредитных карт и не смогла списать средства.

Минус 250 тысяч. Омичка нашла подработку в интернете и нарвалась на мошенников
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#Кристина Антоносян#Происшествия#Омск#Прокуратура#Пенсионеры#Мошенничество#Мошенники#Новости
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