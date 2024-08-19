Отдала все сбережения. Пожилая омичка перевела мошенникам полмиллиона рублей

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
Modified Сегодня, 06:40
Updated Сегодня, 06:40
Как выяснили во время проверки, женщина, инвалид 1 группы, несколько раз получала звонки от неизвестных лиц. В силу возраста и состояния здоровья она не могла вспомнить содержание разговоров. Однако, последствия оказались плачевными: пенсионерка перевела мошенникам все свои сбережения — более 550 тысяч рублей.
В ходе расследования уголовного дела о мошенничестве было установлено, что деньги поступили на счет жителя Тульской области, который выступил в роли «дроппера», передав свои банковские данные преступникам для вывода денежных средств.
Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с мошенника незаконно полученных денег. Суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме.
Прокуратура проконтролирует фактическое исполнение судебного решения, чтобы пенсионерка смогла вернуть свои сбережения.
Ранее Город55 писал об омичке, которая стала жертвой мошенников, завела несколько кредитных карт и не смогла списать средства.