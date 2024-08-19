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Марк Фридман получил долю еще одного семейного бизнес-актива

Омский предприниматель Илья Фридман передал сыну долю еще одной семейной фирмы

19 августа 2024, 05:30
Фото: пресс-служба «Евромед»

Марк Фридман получил долю еще одного семейного бизнес-актива

Теперь предпринимателю принадлежит часть уставного капитала «К-Резерва».

В обществе с ограниченной ответственностью «К-Резерв», прописанном в Омске на улице Масленникова, изменилась структура собственности. У этой компании был только один учредитель, ООО «Управление АЗС», но с 15 августа 0,0001% (одна миллионная часть) уставного капитала принадлежит Марку Фридману.

«К-Резерв» специализируется на аренде и управлении недвижимостью. В его уставном капитале 150 млн рублей, годовая выручка составляет чуть больше 4 млн. Основной учредитель этой компании, «Управление АЗС», на 99,9% принадлежит напрямую Илье Фридману. Таким образом, этот бизнесмен передал небольшую часть фирмы своему сыну.

Напомним: Марк Фридман является владельцем целого ряда семейных активов. Ему принадлежат 50% сети кондитерских «Люклер» и ресторана «Метаморфозы», доли в нескольких фирмах со словом «Евромед» в названии. Представитель старшего поколение семьи, Геннадий Фридман, недавно отказался от своего последнего бизнес-актива.

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#Николай Эйхвальд#Бизнес#Новости#Марк Фридман#Илья Фридман#Переход доли
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