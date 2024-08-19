Омский предприниматель Илья Фридман передал сыну долю еще одной семейной фирмы

В обществе с ограниченной ответственностью «К-Резерв», прописанном в Омске на улице Масленникова, изменилась структура собственности. У этой компании был только один учредитель, ООО «Управление АЗС», но с 15 августа 0,0001% (одна миллионная часть) уставного капитала принадлежит Марку Фридману.