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Вячеслав Васильев стал владельцем и второй половины «Автотрансгрупп»

Омский бизнесмен Вячеслав Васильев забрал себе и вторую половину «Автотрансгрупп»

19 августа 2024, 06:34
Фото: 1MI

Вячеслав Васильев стал владельцем и второй половины «Автотрансгрупп»

Прежде этот актив принадлежал сестре его жены.

В обществе с ограниченной ответственностью «Автотрансгрупп», прописанном в Омске на Заводской улице, снова изменилась структура собственности. Совсем недавно половина уставного капитала этой компании, принадлежавшая Наталье Васильевой, перешла к Вячеславу Васильеву. Теперь этот бизнесмен получил и вторые 50%, обладательницей которых была Татьяна Самойлова.

«Автотрансгруп» специализируется на аренде и управлении недвижимостью. Стоимость активов компании составляет минус 5,9 млн рублей, последний финансовый год был закрыт с убытком в 91 тысячу рублей. Стоит отметить, что Самойлова и Васильева — это дочери умершего в 2015 году бизнесмена Юрия Шалыгина, владельца ресторанов «Малибу» и «Токио», стриптиз-клуба «Жара» и нескольких других известных заведений. Наталья Юрьевна является женой Вячеслава Васильева, так что изменения в «Автотрансгрупп» следует считать перераспределением активов внутри семьи.

Напомним: Вячеслав Васильев — глава крупных компаний «Вентсервис» и «Русвентпром», ему принадлежат кинотеатры «Первомайский» и «Слава». С 2016 года бизнесмен заседает в Законодательном собрании Омской области.

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#Николай Эйхвальд#Бизнес#Новости#Вячеслав Васильев#Переход доли
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