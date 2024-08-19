Омский бизнесмен Вячеслав Васильев забрал себе и вторую половину «Автотрансгрупп»

«Автотрансгруп» специализируется на аренде и управлении недвижимостью. Стоимость активов компании составляет минус 5,9 млн рублей, последний финансовый год был закрыт с убытком в 91 тысячу рублей. Стоит отметить, что Самойлова и Васильева — это дочери умершего в 2015 году бизнесмена Юрия Шалыгина, владельца ресторанов «Малибу» и «Токио», стриптиз-клуба «Жара» и нескольких других известных заведений. Наталья Юрьевна является женой Вячеслава Васильева, так что изменения в «Автотрансгрупп» следует считать перераспределением активов внутри семьи.